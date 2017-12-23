مقتل 20 حوثيًا في معارك مع الجيش شرق صنعاء

فهمي محمد(صدى):

أفادت مصادر يمنية، اليوم السبت، بمقتل 20 من مليشيات الحوثى، وإصابة العشرات، فى معارك مع الجيش اليمنى، بمساندة طيران التحالف العربى فى جبهة ” نهم ” شرق صنعاء.

وقالت مصادر عسكرية، إن مقاتلات التحالف شنت عدة غارات على مواقع وتعزيزات للمليشيات، حيث تم تدمير مركبات وآليات عسكرية وسط تقدم للقوات اليمنية.

وكانت مصادر عسكرية يمنية أعلنت – فى وقت سابق اليوم – مقتل 32 عنصرا من المليشيات الحوثية، خلال معارك مع قوات الشرعية اليمنية، وغارات لقوات التحالف العربى فى محافظة الجوف.