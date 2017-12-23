مقتل 20 حوثيًا في معارك مع الجيش شرق صنعاء
أفادت مصادر يمنية، اليوم السبت، بمقتل 20 من مليشيات الحوثى، وإصابة العشرات، فى معارك مع الجيش اليمنى، بمساندة طيران التحالف العربى فى جبهة ” نهم ” شرق صنعاء.
وقالت مصادر عسكرية، إن مقاتلات التحالف شنت عدة غارات على مواقع وتعزيزات للمليشيات، حيث تم تدمير مركبات وآليات عسكرية وسط تقدم للقوات اليمنية.
وكانت مصادر عسكرية يمنية أعلنت – فى وقت سابق اليوم – مقتل 32 عنصرا من المليشيات الحوثية، خلال معارك مع قوات الشرعية اليمنية، وغارات لقوات التحالف العربى فى محافظة الجوف.
abu ammar[ عدد التعليقات: 14898 ] نشر منذ 5 ساعات
الى جهنم وبئس المصير