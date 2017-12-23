بالصور.. حريق منزل بتبوك بسبب شاحن جوال

محمود البلوي(صدى):

تلقى الدفاع المدني بلاغ اليوم السبت يُفيد بأن هناك حريق في منزل بحي الروضة بمدينة تبوك بالدور الثاني لعائلة مكونة من 7 أفراد، خمسة منهم تمكنوا من الخروج وتبقى طفلين داخل المنزل محتجزين حيث تمكن رجال الدفاع من انقاذهما واخراجهما من داخل المنزل.

وأكد الدفاع المدني على أن إصابة أحداهما بحروق طفيفه والآخر اختناق بسيط، حيث تم تسليمهم للهلال الأحمر ونقلهم الى المستشفى.

وأوضح الدفاع أن سبب الحادث كان بسبب شاحن جوال موصول بالكهرباء أدى الى احتراق المنزل .