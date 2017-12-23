” mbc “: إيقاف ” علا الفارس ” عن العمل بعد يوم واحد من عودتها

عادل الحربي(صدى):

قررت إدارة مجموعة “ mbc ” ، إيقاف المذيعة الأردنية علا الفارس، مجددًا، بعد يوم واحد من عودتها إلى العمل؛ إثر قرار سابق بإيقافها، بسبب غضب المواطنين.

واعتبر بعض نشطاء التواصل الاجتماعي أنَّ عودة المذيعة، تبدو كأنها مكافأة لها على الإساءة للشعوب العربية، كونها تمثل تجاوزًا، كان من المفترض أن تحاسب عليها.

وكانت مجموعة ” mbc ” قررت، في وقتٍ سابق، إيقاف “ الفارس ” ؛ على خلفية تغريدة مسيئة للعرب، بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس.

وقالت الفارس في تغريدتها: ترامب لم يختر توقيت إعلان القدس عاصمة إسرائيل عبثًا، فبعد زيارته لنا، تأكد أنّ العرب سيدينون الاعتراف الليلة، ويغنون غدًا هلا بالخميس.