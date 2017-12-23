” mbc “: إيقاف ” علا الفارس ” عن العمل بعد يوم واحد من عودتها
قررت إدارة مجموعة “ mbc ” ، إيقاف المذيعة الأردنية علا الفارس، مجددًا، بعد يوم واحد من عودتها إلى العمل؛ إثر قرار سابق بإيقافها، بسبب غضب المواطنين.
واعتبر بعض نشطاء التواصل الاجتماعي أنَّ عودة المذيعة، تبدو كأنها مكافأة لها على الإساءة للشعوب العربية، كونها تمثل تجاوزًا، كان من المفترض أن تحاسب عليها.
وكانت مجموعة ” mbc ” قررت، في وقتٍ سابق، إيقاف “ الفارس ” ؛ على خلفية تغريدة مسيئة للعرب، بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس.
وقالت الفارس في تغريدتها: ترامب لم يختر توقيت إعلان القدس عاصمة إسرائيل عبثًا، فبعد زيارته لنا، تأكد أنّ العرب سيدينون الاعتراف الليلة، ويغنون غدًا هلا بالخميس.
abu ammar[ عدد التعليقات: 14898 ] نشر منذ 5 ساعات
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
المفروض يحاسب اللي رجعها ويشهر به
توق[ عدد التعليقات: 13686 ] نشر منذ 5 ساعات
الله يقلعها هالسلقة
كل يوم تنطرد وترجع
مافية كرامة خلاص انقلعي من نفسك🤣
مغرد[ عدد التعليقات: 1182 ] نشر منذ 5 ساعات
حرام حلوه توقفونها ما تستا هل VIB
معلمة[ عدد التعليقات: 123 ] نشر منذ 5 ساعات
أحسن
🇸🇦KSA🇸🇦[ عدد التعليقات: 6395 ] نشر منذ 4 ساعات
اقلعوا علي جابر من ام بي سي وغربلوها من الصفر شوهت السعودية هالقناة الخايسه
يالله رضاك والجنه.[ عدد التعليقات: 1526 ] نشر منذ 4 ساعات
قطعوا رزقها حسبي الله عليهم هي اصلا لم تقل إلا الحقيقه ولا يغضب من الحقيقه الا منافق جبان
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 275 ] نشر منذ 4 ساعات
بلا إعلام وبلا بطيخ….
الله وكيلك تعالي ازوزك واسترك احسن من تشحيطك يا مره
💄أم محمد👍🏻💄[ عدد التعليقات: 6248 ] نشر منذ 4 ساعات
غلطت غلطة كبيرة على نفسها جنت براقش الواحد يحفظ لسانه عن خلق الله قبل ما يعاقبونه
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 40456 ] نشر منذ 3 ساعات
اشحطوها لابارك الله فهيها ,,
محمد[ عدد التعليقات: 2258 ] نشر منذ 2 ساعتين
نالت جزائها بسبب لسانها
mutrafi-h[ عدد التعليقات: 266 ] نشر منذ 2 ساعتين
صراحة لازم فصلها لانها حاقدة على الشعب السعودي بعد ما تعدت عده مرات علينا والمثل يقول ( اقعد بحصنك وانتف دقنك) الزيت والزعتر خبط بمخها بعين هي مذيعة فاشلة شكلها مثل المومياء
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 5869 ] نشر منذ 29 دقيقة
هذه تغريدة بلاء فارس
ترامب لم يختر توقيت إعلان القدس عاصمة لإسرائيل عبثا … الليلة ندين وغدا نغني “هلا بالخميس
سلطان[ عدد التعليقات: 70 ] نشر منذ 25 دقيقة
والله مقالت الا الحقيقه وشعب الخليج منافق
X[ عدد التعليقات: 76 ] نشر منذ 22 دقيقة
استبدلوها بسهى نويلاتي السعودية الجنسية وخلصنا من الاردنية
بنت النور[ عدد التعليقات: 324 ] نشر منذ 13 دقيقة
وليه ترجعوها من البدايه
يالله رضاك والجنه.[ عدد التعليقات: 1526 ] نشر منذ 4 دقائق
المعلق سلطان أصبت كبد الحقيقه