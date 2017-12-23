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” mbc “: إيقاف ” علا الفارس ” عن العمل بعد يوم واحد من عودتها

” mbc “: إيقاف ” علا الفارس ” عن العمل بعد يوم واحد من عودتها
عادل الحربي(صدى):

قررت إدارة مجموعة “ mbc ” ، إيقاف المذيعة الأردنية علا الفارس، مجددًا، بعد يوم واحد من عودتها إلى العمل؛ إثر قرار سابق بإيقافها، بسبب غضب المواطنين.

واعتبر بعض نشطاء التواصل الاجتماعي أنَّ عودة المذيعة، تبدو كأنها مكافأة لها على الإساءة للشعوب العربية، كونها تمثل تجاوزًا، كان من المفترض أن تحاسب عليها.

وكانت مجموعة ” mbc ” قررت، في وقتٍ سابق، إيقاف “ الفارس ” ؛ على خلفية تغريدة مسيئة للعرب، بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس.

وقالت الفارس في تغريدتها: ترامب لم يختر توقيت إعلان القدس عاصمة إسرائيل عبثًا، فبعد زيارته لنا، تأكد أنّ العرب سيدينون الاعتراف الليلة، ويغنون غدًا هلا بالخميس.


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16 تعليق

[ عدد التعليقات: 14898 ] نشر منذ 5 ساعات

هههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

المفروض يحاسب اللي رجعها ويشهر به

[ عدد التعليقات: 13686 ] نشر منذ 5 ساعات

الله يقلعها هالسلقة
كل يوم تنطرد وترجع
مافية كرامة خلاص انقلعي من نفسك🤣

[ عدد التعليقات: 1182 ] نشر منذ 5 ساعات

حرام حلوه توقفونها ما تستا هل VIB

[ عدد التعليقات: 123 ] نشر منذ 5 ساعات

أحسن

[ عدد التعليقات: 6395 ] نشر منذ 4 ساعات

اقلعوا علي جابر من ام بي سي وغربلوها من الصفر شوهت السعودية هالقناة الخايسه

[ عدد التعليقات: 1526 ] نشر منذ 4 ساعات

قطعوا رزقها حسبي الله عليهم هي اصلا لم تقل إلا الحقيقه ولا يغضب من الحقيقه الا منافق جبان

[ عدد التعليقات: 275 ] نشر منذ 4 ساعات

بلا إعلام وبلا بطيخ….
الله وكيلك تعالي ازوزك واسترك احسن من تشحيطك يا مره

[ عدد التعليقات: 6248 ] نشر منذ 4 ساعات

غلطت غلطة كبيرة على نفسها جنت براقش الواحد يحفظ لسانه عن خلق الله قبل ما يعاقبونه

[ عدد التعليقات: 40456 ] نشر منذ 3 ساعات

اشحطوها لابارك الله فهيها ,,

[ عدد التعليقات: 2258 ] نشر منذ 2 ساعتين

نالت جزائها بسبب لسانها

[ عدد التعليقات: 266 ] نشر منذ 2 ساعتين

صراحة لازم فصلها لانها حاقدة على الشعب السعودي بعد ما تعدت عده مرات علينا والمثل يقول ( اقعد بحصنك وانتف دقنك) الزيت والزعتر خبط بمخها بعين هي مذيعة فاشلة شكلها مثل المومياء

[ عدد التعليقات: 5869 ] نشر منذ 29 دقيقة

هذه تغريدة بلاء فارس
ترامب لم يختر توقيت إعلان القدس عاصمة لإسرائيل عبثا … الليلة ندين وغدا نغني “هلا بالخميس

[ عدد التعليقات: 70 ] نشر منذ 25 دقيقة

والله مقالت الا الحقيقه وشعب الخليج منافق

[ عدد التعليقات: 76 ] نشر منذ 22 دقيقة

استبدلوها بسهى نويلاتي السعودية الجنسية وخلصنا من الاردنية

[ عدد التعليقات: 324 ] نشر منذ 13 دقيقة

وليه ترجعوها من البدايه

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