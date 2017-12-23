إمارة جازان تغلق منتزه بعد تنظيمه لحفل غنائي مختلط
أصدرت إمارة جازان، قرار باغلاق أحد المنتزهات السياحية في المدينة بعد إقامة حفل غنائي مختلط حيث أمر أمير المنطقة النيابة للجهات المختصة بالتحقيق في الحادثة ومحاسبة المتسببين بأي تجاوزات.
وشملت التوجيهات، إغلاق المنتزه السياحي ووقف جميع الفعاليات والأنشطة حتى تتحقق به جميع الاشتراطات النظامية والأمنية وبما يتوافق مع المنظور الشرعي.
اقترب للناس عذابهم[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 2 ساعتين
اول الغيث قطرة
2030
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 3615 ] نشر منذ 2 ساعتين
انا لله وانا اليه راجعون
ولا حول ولا قوة الا بالله
اللهم اصلح الحال والاحوال
شيخين[ عدد التعليقات: 272 ] نشر منذ 1 ساعة
بدري