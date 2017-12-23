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  • نشر : منذ 3 ساعات
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  • حوادث

إمارة جازان تغلق منتزه بعد تنظيمه لحفل غنائي مختلط

إمارة جازان تغلق منتزه بعد تنظيمه لحفل غنائي مختلط
تركي السالم(صدى):

أصدرت إمارة جازان، قرار باغلاق أحد المنتزهات السياحية في المدينة بعد إقامة حفل غنائي مختلط حيث أمر أمير المنطقة النيابة للجهات المختصة بالتحقيق في الحادثة ومحاسبة المتسببين بأي تجاوزات.

وشملت التوجيهات، إغلاق المنتزه السياحي ووقف جميع الفعاليات والأنشطة حتى تتحقق به جميع الاشتراطات النظامية والأمنية وبما يتوافق مع المنظور الشرعي.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 3615 ] نشر منذ 2 ساعتين

انا لله وانا اليه راجعون
ولا حول ولا قوة الا بالله
اللهم اصلح الحال والاحوال

[ عدد التعليقات: 272 ] نشر منذ 1 ساعة

بدري

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