إمارة جازان تغلق منتزه بعد تنظيمه لحفل غنائي مختلط

تركي السالم(صدى):

أصدرت إمارة جازان، قرار باغلاق أحد المنتزهات السياحية في المدينة بعد إقامة حفل غنائي مختلط حيث أمر أمير المنطقة النيابة للجهات المختصة بالتحقيق في الحادثة ومحاسبة المتسببين بأي تجاوزات.

وشملت التوجيهات، إغلاق المنتزه السياحي ووقف جميع الفعاليات والأنشطة حتى تتحقق به جميع الاشتراطات النظامية والأمنية وبما يتوافق مع المنظور الشرعي.