دوريات المجاهدين في جازان تحبط عمليات تهريب متنوعة

تركي السالم(صدى):

نجحت دوريات فرع إدارة المجاهدين بمنطقة جازان، خلال قيامها بمهامها الأمنية، في التصدي لعمليات تهريب كميات من الأسلحة والذخائر والمخدرات، ومركبات تم استخدامها في عمليات التهريب، إضافة إلى القبض على متسللين ومهربين، ومخالفين لنظام الإقامة والعمل بمواقع مختلفة، خلال الثمانية عشر يوم الماضية.

وأوضح المتحدث الاعلامي لفرع إدارة المجاهدين بمنطقة جازان خالد بن عبدالله قزيز، أن دوريات الفرع، نفّذت حملات أمنية واسعة خلال الثمانية عشر يوم الماضية، تمكّنت من خلالها من القبض على 1516 متسللًا من مختلف الجنسيات و 514 مخالفًا لنظام الإقامة والعمل، والقبض على 20 مهربًا في قضايا مختلفة وضبط 36 مركبة و12 دراجة نارية استخدمت في عمليات التهريب .

وأضاف أن عمليات مداهمة أوكار الترويج ومباغتة المروجين أسهمت في ضبط 239 كيلوجرامًا من الحشيش والعثور على كميات من الخمور بعبوات مختلفة الاحجام بلغ سعتها الإجمالية 915 لترًا وضبط 4 رشاشات كلاشينكوف ومسدس و 780 طلقة مع 27 مخزن ، فيما تصدت فرقة الدوريات والطواريء بالفرع لعملية تهريب كمية من الذخيرة الحية بعد إعداد كمين محكم ضبطت من خلاله على 6398 طلقة حية متنوعة بمحافظة الداير .