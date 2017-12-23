4 حكام ينالون الشارة الآسيوية ” C ” في المبارزة

علي القرني(صدى):

حصل اربعة حكام سعوديون في المبارزة (محمد هزازي ، ومنصور الشمري ، وخالد التيماني ، وسمير الحنش )على شارة التحكيم الآسيوي للمبارزة (C) ، وذلك بعد اجتيازهم الاختبارات التي أقيمت في إمارة دبي في الامارات العربية المتحدة، بمشاركة 41 حكما من 15 دولة آسيوية.

وتضمنت الاختبارات (النظرية والعملية) قانون لعبة المبارزة وإدارة البطولات وجدول العقوبات، وتأهلهم الشارة الاسيوية ( C ) إلى قيادة المنافسات في البطولات الإقليمية.

وهنأ رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة أحمد الصبان الحكام الأربعة بعد حصولهم على الشارة الاسيوية، مشيراً إلى أنهم كانوا على قدر الثقة التي منحت لهم، وأوضح الصبان أن عدد الحكام الحاصلين على الشارة C في الاتحاد السعودي للمبارزة بلغ 20 حكما، فيما بلغ عدد الحكام الحاصلين على الشارة A ثمانية حكام ، وعلى الشارة B أربعة حكام.

وبيّن الصبان أن عدد من الحكام السعوديين يتأهبون للمشاركة في دورة الحكام التي ستقام في فبراير 2018 في مدينة دبي، تمهيدا للحصول على الشارتين الدوليتين A و B.