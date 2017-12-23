برشلونة يسحق ريال مدريد بثلاثية نظيفة في الدوري الإسباني

طلال الغامدي(صدى):

تغلب برشلونة على ريال مدريد بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على ملعب ” سانتياغو بيرنابيو ” ضمن الجولة 17 من الدوري الإسباني.

واحتل برشلونة، المركز الأول، في الدوري الإسباني رافعاً رصيده إلى 45 نقطة، بفارق 14 نقطة عن الريال الذي يحتل المركز الرابع، وتتبقى له مباراة مؤجلة.

تقدم لويس سواريز بهدف لبرشلونة في الدقيقة 54، حيث زاد الوضع سوءاً للريال عندما طرد الحكم اللاعب دانيال كارباخال في الدقيقة 63، لمنع الكرة بيده من دخول المرمى.

وسجل الأرجنتيني ليونيل ميسي الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 64، ليكون الهدف 15 له في الدوري الإسباني هذا الموسم.

ورفع ميسي رصيده إلى 25 هدفاً في صدارة قائمة هدافي مباريات الكلاسيكو على مدار التاريخ.