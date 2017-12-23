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  • نشر : منذ 6 ساعات
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  • حوادث

أمانة مكة تستبعد عاملًا سودانيًا بعد تعذيبه للإبل

أمانة مكة تستبعد عاملًا سودانيًا بعد تعذيبه للإبل
نايف السالم(صدى):

قررت أمانة مكة، اليوم السبت، استبعاد عاملًا سودانيًا، بعد تداول فيديو له بصحبة آخرين، وهم يعذبون مجموعة من الإبل بطريقة وحشية، في أحد المسالخ التي تشرف عليها الأمانة.

ويذكر أن نشطاء التواصل الاجتماعي تداولوا فيديو، لعامل سوداني، وهو يعذب الإبل بطريقة وحشية، في أحد المسالخ، والذي أثار غضب البعض منهم.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 40457 ] نشر منذ 1 ساعة

يستاهلون التأديب
💣

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