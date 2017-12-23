” الصحة ” توضح السن الصحيح لبداية تنظيف أسنان الطفل

عادل الحربي(صدى):

حذرت وزارة الصحة، من عدم العناية بالأسنان اللبنية لدى الأطفال، مؤكدة أنه يؤثر سلبياً على نمو الطفل وتغذيته ومستقبل أسنانه الدائمة.

وأوضحت الوزارة ان وجود التسوسات يؤدي إلى، فقدان الأسنان اللبنية مبكراً، وتغير مكان الأسنان الدائمة، وضعف النمو والتغذية والصحة النفسية، ووجود البكتيريا التي تضعف الأسنان الدائمة.

وأشارت إلى طرق حماية أسنان الطفل، فبالنسبة للرضع يتم استخدام قطعة شاش مبللة بعد كل رضعة، لافتة إلى أنه لابد من تنظئف أسنان الطفل مع أول سن عند عمر 6 أشهر مرتين يومياً.