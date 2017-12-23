بالصور.. الأخضر يجري تدريبات استرجاعية ولياقية استعدادا لمباراة الإمارات

نواف السالم(صدى):

أعلن المنتخب الوطني، اليوم السبت، عن مغادرة المهاجم هزاع الهزاع بعثة المنتخب المشارك في دورة كأس الخليج العربي الـ23، بعد قرار المدرب كرونوسلاف باستبعاده إثر ثبوت إصابته في الرباط الصليبي بعد الأشعة التي أجريت ظهر اليوم.

وانتظم لاعب الوسط هتان باهبري، في المعسكر اليوم السبت، بعد استدعائه من قبل الجهاز الفني.

واستأنف المنتخب الوطني، تدريباته ظهر اليوم؛ استعداداً لمباراته المقبلة أمام منتخب الإمارات في الجولة الثانية من دور المجموعات لدورة كأس الخليج.

وقسَم المدير الفني، لاعبي المنتخب إلى مجموعتين، الأولى ضمت اللاعبين الذي شاركوا بصفة أساسية في مباراة الكويت، والمجموعة الثانية ضمت بقية اللاعبين وأجريت تدريباتهم على ملعب نادي الشباب الكويتي.