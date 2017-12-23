بالفيديو.. موجة غضب من جمهور الأرسنال ضد مدرب ليفربول

نواف السالم(صدى):

أثار موقف الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، أثناء مباراة فريقه مع الأرسنال، موجة غضب لدى جمهور الآرسنال.

وطالب الجمهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بإيقاف مدرب ليفربول، لقيامه بإلقاء زجاجة عقب تسجيل البرازيلي روبرتو فيرمينو هدف التعادل لفريقه في مرمى المدفعجية في لقاء قمة بين الفريقين يوم الجمعة.

وذكَر الجمهور الجميع بما فعله جوزيه مورينيو العام الماضي، خلال مباراة ويستهام في أولد ترافورد، عندما ألقى بزجاجة ماء أيضًا، وعاقبه الاتحاد المحلي بالإيقاف مباراتين فضلًا عن تغريمه 16 ألف جنيه إسترليني.