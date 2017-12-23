8 أشياء غير متوقعة تجذب المرأة للرجل دون قصد
تتنوع أسباب انجذاب النساء للرجال، فبعضهن تميل للابتسامة وروح الدعابة، وأخريات تُعجبن بطريقته في اختيار الملابس أو طول قامته، إلا أن هناك بعض الأشياء الغريبة والمختلفة التي قد تجدها المرأة مُغرية وجذابة في الرجل، وفقا لموقع ” فيمني “:
1- الرموش الطويلة
تنجذب بعض النساء للرجال ذوي الرموش الطويلة، إذ تجعل أعينهم مثالية الشكل.
2- ارتداء النظارات
تعتبر بعض النساء الرجل الذي يرتدي النظارات الطبية جذاب، إذ تعتقد بعضهن أنه يمتلكك تلك النظرة التقليدية المعروفة عن الطالب الدؤوب المجتهد ذي النظارة المثيرة.
3- الندبات
تنظر بعضهن إلى الرجل ذي الندبة أو الجُرح بأنه مثير وغامض، وعادة ما يخفي ورائه قصة، كما أنها دليل على حزمه وقوته في التعامل مع الأمور.
4- العناية بقدميه
يجذب الرجل المعتني بقدميه وترطيبهما بشكل جيد، أنظار النساء، إذ يعتبرونه مثيرا.
5- الصوت الهادئ النائم
تجد بعض النساء أن الصوت الرجالي المترنح الناعم الهادئ جذابا ومثيرا.
6- العطر المثير
تنجذب كثيرات إلى الرجال بسبب رائحتهم المُغرية، فقد تتمنى أحدهن البقاء معه لمجرد إعجابها وارتياحها لرائحة عطره.
7- الحفاظ على ترطيب يديه
يعد الرجل المواظب على الاعتناء ببشرة يديه وترطيبها والعناية بأظافره صيدا ثمينا لكثير من النساء.
8- لف الأكمام
تنظر كثيرات إلى عادة بعض الرجال في لف أكمام قمصانهم أو ستراتهم بأنه أمر يزيد من جاذبيتهم، فعلى الرغم من عدم وجود تفسير منطقي لذلك، لكنهم يصبحون أكثر إثارة.
برق[ عدد التعليقات: 11317 ] نشر منذ 7 ساعات
الصوت الهادي النائم 😁😂😁😂😁😂😁😂 يوووووووك
الرجال اذا ماصار صورته مثل زئير الأسد والا كبّيه واتركيه 😁😁
لازم صوت الرجل يجلجل في راسها ويطير النعاس منها 😁😁😘
كلمت والصوت مبحوح الحروف ” صمتها ونّه وبالونّه حكي
ودها تشكي وتشرح لي الظروف ” والحياء عيّا عليها تشتكي
Asma_alasiri 👑[ عدد التعليقات: 10229 ] نشر منذ 7 ساعات
اؤيلي ؤيلااااهه انا اشهدد .. 😍😍😍😍😍
ضيفووو عليهاا .. السمار الللون الحنطي 😍
واليد النحيفه اللي عرؤقهاا بارززهه
😍😍😍😍😍
ابك ابك ابككك 👅💋💋💋💋💋
برق[ عدد التعليقات: 11317 ] نشر منذ 7 ساعات
على طاري الصوت
كان فيه حريم متجمعات عن ام فارس بالصاله ، وانا من طبعي اذا
دخلت البيت لازم ازئر زئرتين او ثلاث ، طبعا انا ماكنت ادري ان عندها
حريم
المهم وكالعاده وانا داخل أصدرت ذاك الصوت شوي الا هن يركضن منحاشات
😂😁😁😁 اللي ازبنت اقرب غرفه والا توزّت تحت الدرج ووحده ماشافت
قدامها الا الحمام الله يعزكم وتدخل فيه
😂😂😁😂
بنت 877[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 7 ساعات
صدقوني يكذبون عليكم
البنت تحب الرجال الرجولي مو المايع
هذه المواصفات مواصفات انثى وليس رجل
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 6563 ] نشر منذ 7 ساعات
صحيح يابنت👍☺موها الخرافات الانوثيه😁
رويزا[ عدد التعليقات: 1747 ] نشر منذ 6 ساعات
برق ههههههه شكل صوتك نشااااز خخخخخخ والله حلاة الرجال يكون خشن بس موب زياده
برق[ عدد التعليقات: 11317 ] نشر منذ 6 ساعات
ابتس وش اسوي يارويزا 😩😩😩 قالوا عليك بسكر النبات وطحت فيه
فتره ولا نفع
بس بصراحه معجبني صوتي 😘😘 يخلخل الرياجيل خلخله
مرّه كنت بمجلس وزئرت وطاح الجبس اللي بالسقف 😁😁😁 ادري
بتقولين كذاب ☹️☹️ وبالفعل انا ماصدقت فيها 😁😁 كذاب
لكن اتذكر مره رفعت صوتي وقرقعت الدريشه اللي جنبي 😀
alfahd42[ عدد التعليقات: 13272 ] نشر منذ 6 ساعات
صدقتي يا بنت 877
alfahd42[ عدد التعليقات: 13272 ] نشر منذ 6 ساعات
وبرق وش ذا انت داخل غابة تعوذ من الشيطان وخفف صوتك قدامك حريم رقيقات خف على قلوبهن المرهفه
رويزا[ عدد التعليقات: 1747 ] نشر منذ 6 ساعات
برق انت ماش مااش هالمره ابك انت غلطان وشلون تزئر وتهجج النسوان ابك وشلون تبا وحده تقبل بك وانت تسذا كود تمرع قلبها خل لهفه يعطيك شوي من هداوته ولطفاته ياضب يامتصحر
alfahd42[ عدد التعليقات: 13272 ] نشر منذ 6 ساعات
برق مهوب متصحر بل هو الصحراء بعينها ورمالها
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 6563 ] نشر منذ 6 ساعات
ههههه يارويزا غصب عنه يزآر والا لا يغرونك الرجال والله ودهم يخشون بدون صوت عشان يلمحون الحريم ويشوفونهم😂😈😈🔨👀
ناهد[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 6 ساعات
حنا نبغى رجال مانبغى رخوم مابقى الا الصوت ونعومة اليدين
برق انشهد انك رجل لو انت متصحر ولا تطاوع الخبلة رويزا خليك مثل ما انت برجولتك كبير بعين زوجتك وكل بنت تبغى رجال ١٠٠%
HELLO[ عدد التعليقات: 195 ] نشر منذ 6 ساعات
هههههههه
بنت النور[ عدد التعليقات: 324 ] نشر منذ 5 ساعات
دراسه غلط في غلط ايلا رقم واحد صح …. بالميه😍
ناصر[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 5 ساعات
الله عز وجل يقول (واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير) فـ رفع الصوت ليس من الرجولة في شيء بل الصوت الهادئ المتزن يدل على الوقار ورزانة العقل وسمعت من أحد الرقاة يقول إن المس أحيان يقع بسبب رفع الصوت
abu ammar[ عدد التعليقات: 14898 ] نشر منذ 5 ساعات
ما عندهم سالفه والدليل اني رموشي طويله ومزيون ولوني وردي وطولي 185 سم ولا وحده عطتني وجهه ولا اعجبت فيني
توق[ عدد التعليقات: 13686 ] نشر منذ 5 ساعات
وش ذا التفاهة ههههههه
الروقي[ عدد التعليقات: 233 ] نشر منذ 5 ساعات
دراسة غربية خسيسة ..
ولو انها صحيحة ماشفتوا حريم الغرب مع العبيد واكثرهن يعشقن العبيد …
المطلوب سلاح طيب ومكينة شغالة …
لو ان وجهك يروع ابليس ماعندها اي اشكالية
ابوباسم[ عدد التعليقات: 608 ] نشر منذ 5 ساعات
عزيزي برق. عليك بزيت الفرامل ينظف الحبال الصوتيه لان وضعك كذا مرعب ومنفًر “
ناهد[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 4 ساعات
الروقي كلامك صح
البنت تبغى رجوله خشونه صوت يفرق عن صوتها ماهو ناعم ولا منعم كمان
نبغى نتزوج رجااال رجااال ماهو نص ونص
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 15731 ] نشر منذ 3 ساعات
بعضها 👍
وبعضها 👎
😅
💄أم محمد👍🏻💄[ عدد التعليقات: 6248 ] نشر منذ 2 ساعتين
كلها غلط يمكن عند الغرب أما عندنا لا
برق[ عدد التعليقات: 11317 ] نشر منذ 2 ساعتين
مره من المرات قررت الحرمه تخليني ناعم 😂😂 وقامت
تدهنّي بالكريمات ولفازلين وتقصص اظافري وزوايد عراقيب
رجولي
وليسانس تي شيرت وبنطلون سبورت فضفاض ، المهم يوم وقفت قدّام
المرايه وانا اشره على نفسي 😥
وذاك اليوم الورعان فالبيت مغار صجه ولجه وأمهم مغار تلطلط بلسانها
وحسيت اني فقدت السيطره
يوم امسينا وجاء الليل واشوف الحرمه ارتفع صوتها علي تحسب اني صرت
خكري رسمي وانا اللي انطل ملابسي وارنّها بهاك الكف وأصيح على الورعان
خمس دقايق وكل ورع في سريره والوضع مٌسيطر عليه تماما 😁😁
برق[ عدد التعليقات: 11317 ] نشر منذ 2 ساعتين
ولبستني تي شيرت — تصحيح
رويزا[ عدد التعليقات: 1747 ] نشر منذ 2 ساعتين
برق خخخخخخخخخخ ابك لذوان العراقيب مشنترات خخخخخ الله يعين حرمتك عزالله مأجوره بك خخخخخخخخ وييييه ياتسبدي من الضحتس
رويزا[ عدد التعليقات: 1747 ] نشر منذ 2 ساعتين
خذ بالنصيحه لمن قالت لك ادهنهن ولف علاهن نايلون والبس شراريب كود يلنن خخخخخخخ اثرك ضب يالبدوي
برق[ عدد التعليقات: 11317 ] نشر منذ 2 ساعتين
رويزا ابتس انا خايف من شي 😢😢😢😢
خايف يجي 2030 ثم العالم تقفز قفزه حضاريه وانا
مكاني ماتحركت 😩😩 الحرمه تبا تهيئني لكن عجزت
فيني
انسان متصحر جلف
ابتس الدبره وش يارويزا 😥
رويزا[ عدد التعليقات: 1747 ] نشر منذ 1 ساعة
هههههه برق الدبره ماغير انك تدور لك اطول فندق حدكم وتطمر من فوقه كود الحرمه ترتاح وانت ترتاح والورعان يرتاحون خخخخخخخخ بس عطني من قريشاتك قبل تفطس حول لرويزا حق الزكاه ماودي غير حق الزكاه للعام هذا
برق[ عدد التعليقات: 11317 ] نشر منذ 1 ساعة
بحول كل اللي بحسابي لك بشرط تحولين كل اللي بحسابك لي وذهبات
العرس وهداياه
هاه وش قلتي 😁😁😁
بالنسبه لدهن الرجل ووضعها في باغه وشراب ، سويتها مره
واحس اني انكتمت 😩😩😩😩😩😩