8 أشياء غير متوقعة تجذب المرأة للرجل دون قصد

متابعات(صدى):

تتنوع أسباب انجذاب النساء للرجال، فبعضهن تميل للابتسامة وروح الدعابة، وأخريات تُعجبن بطريقته في اختيار الملابس أو طول قامته، إلا أن هناك بعض الأشياء الغريبة والمختلفة التي قد تجدها المرأة مُغرية وجذابة في الرجل، وفقا لموقع ” فيمني “:

1- الرموش الطويلة

تنجذب بعض النساء للرجال ذوي الرموش الطويلة، إذ تجعل أعينهم مثالية الشكل.

2- ارتداء النظارات

تعتبر بعض النساء الرجل الذي يرتدي النظارات الطبية جذاب، إذ تعتقد بعضهن أنه يمتلكك تلك النظرة التقليدية المعروفة عن الطالب الدؤوب المجتهد ذي النظارة المثيرة.

3- الندبات

تنظر بعضهن إلى الرجل ذي الندبة أو الجُرح بأنه مثير وغامض، وعادة ما يخفي ورائه قصة، كما أنها دليل على حزمه وقوته في التعامل مع الأمور.

4- العناية بقدميه

يجذب الرجل المعتني بقدميه وترطيبهما بشكل جيد، أنظار النساء، إذ يعتبرونه مثيرا.

5- الصوت الهادئ النائم

تجد بعض النساء أن الصوت الرجالي المترنح الناعم الهادئ جذابا ومثيرا.

6- العطر المثير

تنجذب كثيرات إلى الرجال بسبب رائحتهم المُغرية، فقد تتمنى أحدهن البقاء معه لمجرد إعجابها وارتياحها لرائحة عطره.

7- الحفاظ على ترطيب يديه

يعد الرجل المواظب على الاعتناء ببشرة يديه وترطيبها والعناية بأظافره صيدا ثمينا لكثير من النساء.

8- لف الأكمام

تنظر كثيرات إلى عادة بعض الرجال في لف أكمام قمصانهم أو ستراتهم بأنه أمر يزيد من جاذبيتهم، فعلى الرغم من عدم وجود تفسير منطقي لذلك، لكنهم يصبحون أكثر إثارة.