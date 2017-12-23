” غوارديولا ” يوجه رسالة هامة للحكام

ماجد محمد(صدى):

وجه مدرب مانشيستر سيتي الإنجليزي، الإسباني بيت غوارديولا، رسالة إلى حكام المباريات بعد تعرض لاعبا سيتي كيفن دي بروين ورحيم سترلينغ لالتحامات أثناء مباراة توتنهام هوتسبير دون رد فعل من الحكم.

وطالب ” غوارديولا ” الحكام بالعمل بصورة أكثر جدية من أجل حماية اللاعبين من الالتحامات العنيفة التي يتعرضون لها في المباريات وتسبب لهم إصابات خطيرة في بعض الأحيان.

وأوضح أن أهم شيء بالنسبة للحكام هو حماية اللاعبين وتطبيق القواعد، قائلًا ” دائمًا الكل يهاجم وأحيانًا تحدث الإصابات، وبما أن كل الفرق تسعى لتحقيق الفوز وتحاول القتال بأفضل طريقة فإن مثل هذه الأمور تحدث.. وعلى الحكام حماية جميع اللاعبين “.

وكان لاعبا سيتي كيفن دي بروين ورحيم سترلينغ تعرضا لالتحامات من هذا القبيل خلال فوز فريقهما 4-1 على توتنهام هوتسبير، بينما حالف الحظ مدافع أصحاب الأرض نيكولاس أوتامندي ولم يتعرض للطرد بينما اكتفى الحكم بإشهار البطاقة الصفراء فقط.