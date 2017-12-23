” الردع السعودي “.. منصة إعلامية وطنية تُلجم الأعداء وتنحر المغرضين

أمل الشهري(صدى):

استطاعت أن تحصل على ثقة المتابعين في فترة قصيرة؛ بعد دورها في كشف الفساد والفاسدين، وفضح المغرضين الذين يهاجمون المملكة، حيث ساهمت في ردع الأعداء بجهودها خلال الفترة الماضية.

حققت صفحة “الردع السعودي ” على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” نجاح باهر وسط الصفحات المماثلة التي تسعى إلى دعم الوطن ومواجهة الأعداء، وتحتفل اليوم بوصول عدد متابعيها إلى 300 ألف متابع.

ودشن النشطاء هاشتاق ” الردع السعودي 30 ألف متابع ” ، الذي شهد رسائل الدعم إلى حساب الردع، مشيدين بدوره في كشف مخططات الأعداء.

وفي هذا السياق قالت المتابعة فوزية الشهري عبر الهاشتاق: ” يستحق فهو صوت الحق وحساب بذل الكثير من أجل الوطن وكان شوكة في نحر الأعداء وكشف مخططاتهم بالتوفيق وعقبال مليون متابع “.

وقال القانوني أحمد بن ناقي: ” منصة إعلامية نفخر بها ونفخر بمن يقودها حساب من أقوى الحسابات الوطنية وأميزها التي أحدثت فروقات في ميزان قوى الحرب الإعلامية ، فله مننا أجل التقدير وأسماه “.

وأشاد الإعلامي ناصر الحميدي بجهود حساب الردع السعودي، مغردًا: ” للوطن أبطال يذودون عنه على جبهات الحدود .. وهنا صوت يصدح بالحق ويلجم الأعداء بالحقيقة .. ليكون رادعاً لكل من تسول له نفسه التطاول على وطن المحبة والسلام السعودية، او يحاول نشر الأكاذيب كل التوفيق للقائمين على الردع السعودي “.

وأكد بن مليح على أنه يفخر بحساب الردع مغردًا: ” أحد الحسابات الوطنيه التي افتخر بدعمها من حسابي المتواضع يستاهل عقبال المليون “.

وشهدت الفترة الماضية جهود كبيرة لحساب الردع السعودي، في ظل تزايد الحاقدين والمغرضين، والشخصيات المسيئة للوطن من أمثال إبراهيم صالح الذي اساء لنساء المملكة، بالإضافة لتصديه لخلايا عزمي بشارة الإلكترونية القطرية التي تُسيء للمملكة؛ حتى بات الحساب منصة إعلامية تمتلك تأثير قوي، ودور بارز.