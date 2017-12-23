فيديو صادم لنمر يحاول الانقضاض على شاب

بكين(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مرعب لنمر يتربص لشاب يقف أمام قفصه داخل حديقة حيوان صينية، وظهر شاب يتحدث مع مصور الفيديو بعد أن لاحظا خطة النمر.

ويمكن رؤية النمر يسير ببطء حتى لا تهرب فريسته معتقدا أنه يمكنه القبض عليها، إذ طار في الهواء ورفع مخالبه للأعلى لكنه فوجئ باللوح الزجاجي يفصل بينهما.

ورغم أن الشاب كان يقف بثقة ويدرك الخطة، إلا أنه هرع بعيدا عن القفص بمجرد أن رأى هجوم النمر.