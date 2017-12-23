فيديو صادم لنمر يحاول الانقضاض على شاب
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مرعب لنمر يتربص لشاب يقف أمام قفصه داخل حديقة حيوان صينية، وظهر شاب يتحدث مع مصور الفيديو بعد أن لاحظا خطة النمر.
ويمكن رؤية النمر يسير ببطء حتى لا تهرب فريسته معتقدا أنه يمكنه القبض عليها، إذ طار في الهواء ورفع مخالبه للأعلى لكنه فوجئ باللوح الزجاجي يفصل بينهما.
ورغم أن الشاب كان يقف بثقة ويدرك الخطة، إلا أنه هرع بعيدا عن القفص بمجرد أن رأى هجوم النمر.
Watch your back.
Posted by PearVideo on Friday, December 22, 2017
كجمغلو[ عدد التعليقات: 7174 ] نشر منذ 6 ساعات
هههههههههههههههههههههههه قفزته مخيفه
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 40458 ] نشر منذ 5 ساعات
اصلاً هو واقف خلف الزجاج زخايف ولا عرف من الثقه إلا اسمها ,,