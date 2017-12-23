خلطة يابانية سحرية تخفي عمرك الحقيقي

طوكيو(صدى):

تعتبر اليابانيات من أجمل النساء في العالم لأنهن يتمتعن ببشرة نضرة وصافية خالية من الشوائب والعيوب تجعلهنّ أصغر سناً.

حيث تلجأ النساء في اليابان منذ الصغر إلى خلطات الوجه الطبيعية التي تحتوي على مكوّنات يمكنك إيجادها في المطبخ ولا تتطلب سوى خطوات بسيطة. فإن كنت ترغبين الحصول على بشرة مثالية لتخفي عمرك الحقيقي ننصحك بتجربة هذه الوصفة السحرية.

*في الخطوة الأولى، اغلي 3 ملاعق كبيرة من الارز لمدة 10 دقائق ثمّ صفيه من الماء.

*في الخطوة الثانية، ضعي 3 ملاعق من ماء الأرز في وعاء ثمّ أضيفي ملعقة كبيرة من العسل وملعقة كبيرة من الحليب.

*في الخطوة الثالثة، ضعي المزيج على وجهك واتركيه حتى يجف.

*في الخطوة الرابعة، اغسلي وجهك بماء الارز المتبقي.

كرّري هذه الخلطة السحرية مرة في الأسبوع لتحصلي على نتائج إيجابية، فهي تعمل على ترطيب البشرة كما وتعيد لها الحيوية ما يمنحك إطلالة شبابية.