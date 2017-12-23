خلطة يابانية سحرية تخفي عمرك الحقيقي
تعتبر اليابانيات من أجمل النساء في العالم لأنهن يتمتعن ببشرة نضرة وصافية خالية من الشوائب والعيوب تجعلهنّ أصغر سناً.
حيث تلجأ النساء في اليابان منذ الصغر إلى خلطات الوجه الطبيعية التي تحتوي على مكوّنات يمكنك إيجادها في المطبخ ولا تتطلب سوى خطوات بسيطة. فإن كنت ترغبين الحصول على بشرة مثالية لتخفي عمرك الحقيقي ننصحك بتجربة هذه الوصفة السحرية.
*في الخطوة الأولى، اغلي 3 ملاعق كبيرة من الارز لمدة 10 دقائق ثمّ صفيه من الماء.
*في الخطوة الثانية، ضعي 3 ملاعق من ماء الأرز في وعاء ثمّ أضيفي ملعقة كبيرة من العسل وملعقة كبيرة من الحليب.
*في الخطوة الثالثة، ضعي المزيج على وجهك واتركيه حتى يجف.
*في الخطوة الرابعة، اغسلي وجهك بماء الارز المتبقي.
كرّري هذه الخلطة السحرية مرة في الأسبوع لتحصلي على نتائج إيجابية، فهي تعمل على ترطيب البشرة كما وتعيد لها الحيوية ما يمنحك إطلالة شبابية.
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 6563 ] نشر منذ 7 ساعات
ياانكم بتعب من ها الخلطات☺تصغير وتجديد وعسى الله لايتعبنا ولا يغير علينا😁☺باقي اقشعو الخشم وغيروه هههههه😊
رويزا[ عدد التعليقات: 1747 ] نشر منذ 7 ساعات
هاه هذا خبر لليابان كود اموله تخش وتتحفنا
Asma_alasiri 👑[ عدد التعليقات: 10229 ] نشر منذ 7 ساعات
العمر حيظهرر يعني خلطاتكم بتفيد 😁😁😁 ..
من الحين شيبنااا واحنا صغاار كيف عاد بعد سنه سنتين 🙂🙂
برق[ عدد التعليقات: 11317 ] نشر منذ 6 ساعات
يالله يالله شدَّن حيلكن والعبن بالنعمه وال 300 حقت حساب المواطن
انفشنّها فالاغراض هذي
والله يالودره انها ودره لو تحط حليب النمله ، والزين زين ومايباله مساحيق
😊😊😊😊
HELLO[ عدد التعليقات: 195 ] نشر منذ 6 ساعات
هههههههه *الله يعين*
alfahd42[ عدد التعليقات: 13272 ] نشر منذ 6 ساعات
ههههههه
بنت النور[ عدد التعليقات: 324 ] نشر منذ 5 ساعات
الحمد الله مو راعيه خلطات😊
abu ammar[ عدد التعليقات: 14898 ] نشر منذ 5 ساعات
اسماء مساء الخير
انت توك صغيره ولكن ضهور الشيب من كثر التفكير . الهواجس عندك مستمره في الدوران فالمفروض تعطين الدنيا ركبه ولا تفكري فيها
اما بخصوص الخلطه اليابانيه ممكن تخفي العمر من خلال النظر للوجهه ولكن باقي الاعضاء ايش يخفيها
بعضها بيتمدد و بعضها بيذوي وبينكمش
ثم اليابانيين والكوريين وكل سكان شرق اسيا ما يضهر عليهم الكبر لما تشوفه تعطيه 30 سنه وهو بالحقيقه 60 سنه
HELLO[ عدد التعليقات: 195 ] نشر منذ 3 ساعات
* وهذا هو المهم *
رويزا[ عدد التعليقات: 1747 ] نشر منذ 2 ساعتين
ليه تسذا اموله ماتردين علا رويزا ابك كود بتس شين طمنينا ولا علاتس اختبارات وشاغلتس عنا
رويزا[ عدد التعليقات: 1747 ] نشر منذ 1 ساعة
اسومه لاتفكرين وانا اختس خليها على ربتس كود الله يعوضتس خير جزا صبرتس
درة البسامي[ عدد التعليقات: 991 ] نشر منذ 16 دقيقة
مهما كانت البشرة …
فهي تحتاج إلى عناية واهتمام…
وجميل أن يكون الاهتمام بها من الداخل وهو الاهم والمؤثر …(من خلال الغذاء الصحي)
وكذلك من الخارج بالكريمات ذات المكونات الطبيعية (الطبية)..
او حتى الماسكات( ولكن في حدود المنطق)…
حفظ الله للجميع… شبابه ونظارته وحيويته….
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 5869 ] نشر منذ 10 دقائق
فيه شامبوا اذا استعمله الخروف تحول لــ غزال