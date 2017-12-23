بالفيديو .. ” الهزاع ” يشكر ” آل الشيخ ” بعد إصابته بالرباط الصليبي

طلال الغامدي(صدى):

وجه مهاجم المنتخب الوطني، هزاع الهزاع، الشكر لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، بعد توجيهه بعلاج اللاعب في أي مركز متخصص في العالم.

وقال ” الهزاع ” في مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي للمنتخب السعودي على ” تويتر ” ، إنه أصيب بالرباط الصليبي بحسب الفحوصات التي أجريت له ظهر اليوم.

ومن جانبه، استدعى مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم كرونوسلاف يورسيتش لاعب نادي الشباب هتان باهبري للمشاركة مع الأخضر في دورة كأس الخليج العربي الـ23 لكرة القدم بعد إصابة هزاع الهزاع.