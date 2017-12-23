الأحوال المدنية تشرح خطوات استبدال بطاقة الهوية التالفة

نايف السالم(صدى):

نصحت وكالة وزارة الخارجية للأحوال المدنية، اليوم السبت، المواطنين باستبدال بطاقة الهوية الوطنية فوراً في حال تلفها.

وأشارت في تغريدة لها بموقع ” تويتر ” ، إلى خطوات استبدال البطاقة، وذلك من خلال الدخول إلى نظام المواعيد الإلكتروني، ومن ثم اختيار خدمة ” بدل تالف ” ، وتحديد التاريخ والوقت والمكتب الأقرب للشخص، ثم إحضار كافة المتطلبات الموجودة بتذكرة الموعد.