الأحوال المدنية تشرح خطوات استبدال بطاقة الهوية التالفة
نصحت وكالة وزارة الخارجية للأحوال المدنية، اليوم السبت، المواطنين باستبدال بطاقة الهوية الوطنية فوراً في حال تلفها.
وأشارت في تغريدة لها بموقع ” تويتر ” ، إلى خطوات استبدال البطاقة، وذلك من خلال الدخول إلى نظام المواعيد الإلكتروني، ومن ثم اختيار خدمة ” بدل تالف ” ، وتحديد التاريخ والوقت والمكتب الأقرب للشخص، ثم إحضار كافة المتطلبات الموجودة بتذكرة الموعد.
مغرد[ عدد التعليقات: 1182 ] نشر منذ 8 ساعات
سوال للحوال المدنيه اذا الشخص بصمته لا تطلع بسبب مرض فى اصبعه ما ذا يفعل
كجمغلو[ عدد التعليقات: 7174 ] نشر منذ 5 ساعات
مشكورين ما قصرتو ……………..
الاخ مغرد : اعتقد لو هناك سبب لعدم ظهور بصمتك طبيا فان الاحول لديها خيار اخر للبصمة وهو بصمة العين
يمكن تفعيلها لك وتوضيحها في النظام وشكرا
مغرد[ عدد التعليقات: 1182 ] نشر منذ 5 ساعات
شكرا لك اخى تحياتى