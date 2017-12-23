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الأحوال المدنية تشرح خطوات استبدال بطاقة الهوية التالفة

الأحوال المدنية تشرح خطوات استبدال بطاقة الهوية التالفة
نايف السالم(صدى):

نصحت وكالة وزارة الخارجية للأحوال المدنية، اليوم السبت، المواطنين باستبدال بطاقة الهوية الوطنية فوراً في حال تلفها.

وأشارت في تغريدة لها بموقع ” تويتر ” ، إلى خطوات استبدال البطاقة، وذلك من خلال الدخول إلى نظام المواعيد الإلكتروني، ومن ثم اختيار خدمة ” بدل تالف ” ، وتحديد التاريخ والوقت والمكتب الأقرب للشخص، ثم إحضار كافة المتطلبات الموجودة بتذكرة الموعد.

 


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1182 ] نشر منذ 8 ساعات

سوال للحوال المدنيه اذا الشخص بصمته لا تطلع بسبب مرض فى اصبعه ما ذا يفعل

[ عدد التعليقات: 7174 ] نشر منذ 5 ساعات

مشكورين ما قصرتو ……………..

الاخ مغرد : اعتقد لو هناك سبب لعدم ظهور بصمتك طبيا فان الاحول لديها خيار اخر للبصمة وهو بصمة العين

يمكن تفعيلها لك وتوضيحها في النظام وشكرا

[ عدد التعليقات: 1182 ] نشر منذ 5 ساعات

شكرا لك اخى تحياتى

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