مع استمرار المقاطعة العربية.. قطر تنشر إرهابها بأفريقيا وتمول أخطر التنظيمات

طلال الضوي(صدى):

كشف رئيس لجنة إسناد الحوار الوطني في السودان عمار السجاد، مخططات قطر الإرهابية في أفريقيا، ودعمها للحركات الإرهابية في الصومال، حيث وجهت أنظارها وإرهابها إلى القارة السوداء بعد نشر الفوضى في المنطقة العربية.

وأكد ” السجاد ” أن الدوحة تدعم حركة الشباب الصومالية الإرهابية وتؤؤي عددًا من منسوبيها وعناصرها منذ تأسيسها، حيث تعتبر هذه الحركة ” داعشية وقاعدية ” ولا علاقة لها بمفهوم الجهاد الإسلامي على حد قوله.

وأضاف أنها قدمت دعمًا عينيًا لكل الحركات الصومالية تحت مسمى ” الاتحاد الإسلامي للمقاومة ” والتي خرجت من رحم حركة الشباب المتطرفة، حيث أصبحت هذه الحركات الإرهابية قوى ضاربة تمتلك أإجهزة ومعدات قتال عالية التطور لا تتوفر لكيان سياسي عادي.

كما أوضح أن هذه الأفعال المشينة للدوحة أصبحت نكاية في دول الرباعي العربي ” المملكة، مصر، الإمارات، البحرين ” ، أكثر منها مصالح مشتركة للدوحة، لافتًا إلى أن دول المقاطعة أدرجت الرجل الثاني في حركة الشباب الإرهابية محمد سعيد والذي تستضيفه قطر على أراضيها ضمن قوائم الإرهاب.

وأرجع ” السجاد ” تضاؤل العمليات العسكرية للحركة في الآونة الأخيرة إلى توقف دعم قطر لها نظرًا لتبنيها ودعمها للحكومة الحالية بمقديشو، لافتًا إلى أن التمويل الذي تقدمه قطر يتم بسرية عالية ودقة متناهية.