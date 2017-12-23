بالصور.. جميعة الجودة السعودية تنشر الثقافة لجميع القطاعات

عبدالرحمن الزهراني (صدى):

أكدت رئيسة القسم النسائي في جمعية الجودة السعودية في منطقة الحدود الشمالية تهاني مطير إن جمعية الجودة تهتم بنشر ثقافة الجودة ومساندة جميع القطاعات الحكومية وغير الحكومية والتعاون مع الهيئات والجمعيات الأخرى لتقديم خدمات ومنتجات ذات جودة لتساهم بتحقيق الرؤية الطموحة لخادم الحرمين الشريفين يحفظه الله.

وأضافت إن تكون المملكة بمنتجاتها وخدماتها معياراً عالمياً للجودة والإتقان، مشيرة إن محاور الجودة تشمل نشر ثقافة الجودة ومفاهيمها وإصدار المجلات العلمية والمهنية في هذا المجال وعقد مؤتمرات والندوات والدورات التدريبية وإقامة المعارض ذات العلاقة بنشاط الجودة وذلك وفقاً للأنظمة والتعليمات، لافته انه تم إطلاق دورات في الجودة الشاملة والاتجاهات التخصصية مثل الجودة الصحية والجودة التعليمية والجودة الإعلامية، وتستهدف تلك الدورات كل الفئات ، كما إن الجمعية لها اهتمامات بكل القطاعات سواء الحكومية أو القطاع الخاص، اذ حققت جمعية الجودة تطورا كبيرا في إبراز الجهود في تطوير المهارات والدورات لدى المستفيدين في القطاعين الحكومي والخاص .

وكانت الجمعية السعودية للجودة بعرعر أنشئت بقرار مجلس الوزراء قبل ثمان سنوات ، إذ شملت تخصصات ألجميعه تنفيذ دورات تخصصية كالجودة التعليمية والجودة الصحية والجودة الأمنية والجودة الخدماتية والجودة الإعلامية والجودة للقطاعات الربحية والجمعيات الخيرية والاجتماعيةـ إذ أعلنت أخيرا عن فتح باب التسجيل عن الجودة التخصصية، بشهادات معتمدة ، وتتضمن برامج الجمعية ضمن خطط وبرامج، من خلال ملتقيات ومؤتمرات وندوات ودورات عديدة عن الجودة، ليكون هدفها الأول رفع الكفاءات لتحسين الخدمات في كافة القطاعات، بما يتناسب مع معايير الجودة، حسب أهداف الجمعية، وكان أمير منطقة الحدود الشمالية فيصل بن خالد بن سلطان استقبل أخيرا بمكتبه رئيس فرع الجمعية السعودية للجودة بالمنطقة الدكتور جاسر العنزي .

واطلع أمير المنطقة على تعريف عن الجمعية وما تبذله من جهود في سبيل نشر ثقافة الجودة والتميز المؤسسي ومهامها وأهدافها ودورها في تقديم الوعي والمعرفة والتعاون المشترك على التأهيل والاعتماد، وكذلك الشراكات التي تعمل عليها الجمعية.

وشدد أمير منطقة الحدود الشمالية على ضرورة نشر مفهوم الجودة، والعمل على إبراز الممارسات المتميزة فيها، والإسهام في تحسين جودة الخدمات والمنتجات والمعلومات وتطويرها ونشر ثقافة الجودة ومفاهيمها، والحث على تطبيقها في القطاعات كافة.