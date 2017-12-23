تحديثا جديدا لإصدار تراخيص إنشاء أجهزة اتصالات لاسلكية تجارية

علي القحطاني(صدى):

أعلنت وزارة الشئون البلدية والقروية، عن إصدارها تحديثاً جديداً للضوابط البلدية والفنية لإصدار الترخيص بإنشاء أجهزة الاتصالات اللاسلكية التجارية المتمثلة في أبراج ومحطات التقوية والهوائيات.

ووجهت الوزارة، جميع الأمانات بمختلف مناطق ومحافظت المملكة بالعمل على تطبيق هذه الضوابط، مع أخذ الاعتبارات البيئية في المشروعات التي يمكن أن تحدث تأثيرات سلبية على البيئة.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن الضوابط البلدية والفنية للترخيص تهدف إلى إظهار أبراج ومحطات التقوية والهوائيات المستخدمة في الاتصالات اللاسلكية التجارية بمظهر فني ملائم وتنسيق توزيعها في المدن والقرى، والتأكد من استيعابها لأكثر من مقدم خدمة، وتحقيق الحد الأدنى من الاشتراطات الفنية الواجب توفرها عند الترخيص بإنشاء أو تشغيل هذه المنشآت، وحماية السكان والبيئة من الآثار الناتجة عن استخدامات الاتصالات اللاسلكية، أو خطر انهيار منشآتها.