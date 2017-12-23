انقلب السحر على الساحر.. تهكم على ” الأخضر ” فانظر ماذا حدث له

طلال الغامدي(صدى):

كان فوز المنتخب الأخضر، امس الجمعة، على منتخب الكويت بهدفين مقابل هدف، بمثابة صاعقة على الشعب الكويتي؛ لخسارة منتخبه صاحب الأرض في أول مباراة بـ ” خليجي 23 “.

لكن كان هناك مواطن كويتي يدعى خالد معجوف، صُعق من نتيجة المباراة لسبب آخر وغريب شيئاً ما، حيث كان على المواطن أن يفي بوعده الذي أخذه على نفسه قبل المباراة عندما قال في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” ‏إن فازت السعودية راح أقلب حسابي بيع ورق عنب”، فكان الخوف من ردود فعل الشعب السعودي على هذه التغريدة.

كان الخوف في محله، حيث انهالت التعليقات والمطالبات من المغردون الذين بدأو في حجز ” ورق العنب ” ، والتساؤل عن إمكانية توصيل الطلبات من الكويت إلى المملكة، وعن أسعار ورق العنب الذي سينتجه ” السداح ” ، وعن مذاقه كذلك.

شارك في هذه التعليقات، إعلاميون من دول خليجية أخرى، كان أبرزها تعليق المذيع الإماراتي عارف عمر متندراً: “‏ صحنين ورق عنب للشباب لاهنت ودهم الملعب ..مباراتنا الحين ” ، فيما قال الإعلامي علي الغفيلي: ” ‏خالد حبيبنا ..‏أبي ٢ ورق عنب ” ، وأضاف : “‏ مجنون من يضع نفسه في مواجهة خاسرة أمام الشعب السعودي مقابل ٢٠٠ دينار! يعني مرتزق وفقران وتتمسح بعيال عزمي تدور منهم شرهات مشيناها لك! لكن مرتزق ورخيص وغبي بنفس الوقت! “.

استنكر المذيع مفرح الشقيقي، تهكم المواطن على المنتخب الأخضر، قائلًا: ” ‏من الغباء أن تسيء للسعوديين وتتحداهم ، ‏من الحماقة أن تعتقد أنك ستنتصر عليهم من ” قلة الأدب ” ، أن تُكابر بلسانٍ بذيء في صفحتك ، الكويت وأهلها بقلوبنا وهذا لا يمثلهم ، هنا الشعب السعودي “.

يُذكر أن هذا المغرد الذي كتب التغريدة التهكمية، طالما ناصر تنظيم الحمدين بتغريداته وحاول المساس بالمملكة واستفزاز السعوديين في وطنهم وقيادتهم ولم يكتب تغريدة اعتذار حتى الساعة؛ في الوقت الذي أغلق فيها حسابه في انستجرام.