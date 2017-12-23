بالصور.. نقل التوأم السيامي الفلسطيني حنين وفرح إلى المملكة لإجراء عملية الفصل
بتوجيهات ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، تم صباح هذا اليوم نقل التوأم السيامي الفلسطيني حنين وفرح صباح من الأردن الى المملكة العربية السعودية مدينة الملك عبدالعزيز بالرياض عبر طائرة الاخلاء الطبي التي جاءت خصيصاً لنلقهم وبرفقة والدهم ، بعد قدومهم من مدينة غزة في فلسطين الى الاردن تمهيداً لنقلهم الى المملكة واجراء عملية الفصل .
كان في مقدمي وداعهم بمطار ماركا بعمّان أعضاء سفارة المملكة العربية السعودية في الاردن يتقدمهم نائب رئيس البعثه محمد العتيق .
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