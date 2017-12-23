طلاب تعليم الرياض يحصدون مستويات متقدمة في مشروع ” الرسم والتصوير التشكيلي “

عبدالرحمن الزهراني(صدى):

حقق طلاب الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض مستويات متقدمة على مستوى المملكة في المشروع الوزاري للثقافة والفنون ( الرسم والتصوير التشكيلي ) والذي استضافته الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية مؤخرًا.

حيث حصل الطالب نايف عبدالرحمن السويدان من ثانوية المنهاج الأهلية على المستوى الأول وحصل الطالب راكان عبدالرحمن النصبان من مدارس الرياض الأهلية ( المرحلة الابتدائية ) على المستوى الثاني فيما حقق الطالب محمد عوض المطيري من مدارس الشمس الأهلية (المرحلة الابتدائية ) المستوى الثالث.

من جهته قدم مدير عام النشاط الطلابي في تعليم الرياض الدكتور أنور أبو عباة التهنئة لمدير عام التعليم الأستاذ حمد بن ناصر الوهيبي ولمساعده للشؤون التعليمية الأستاذ عبدالله بن سعد الغنام ولجميع منسوبي تعليم الرياض وللطلاب الفائزين وأولياء أمورهم وأن هذا الإنجاز غير مستغرب على طلاب تعليم الرياض .

وأكد ” أبو عباة ” بأن المشروع يهدف إلى تعميق الاعتزاز بالدين والولاء للمليك والانتماء للوطن ، ونشر الوعي بدور مجالات الرسم والتصوير التشكيلي وتقنياته، وإكساب الطلاب المعارف والمهارات الفنية اللازمة نظريًا وعمليًا، وتوفير البيئة التنافسية الشريفة ، وإطلاق الخيال الفني الإبداعي وتنميته للإسهام في تطور الحركة الفنية في المملكة، وتبادل الخبرات الفنية، والإسهام في بناء جيل مبدع قادر على التعامل مع العالم بلغة فنية، وتنمية مهارات البحث العلمي والتفكير، لتمثيل المملكة بشكل مشرف في المنافسات الإقليمية والدولية.