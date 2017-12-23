افتتاح ” الوطنية للمنتجات الورقية ” بكلفة ربع مليار دولار بجدة

نايف السالم(صدى):

افتتح رئيس مجلس إدارة الوطنية للصناعة، الشيخ سليمان بن عبدالعزيز الراجحي، اليوم السبت، مصنع الوطنية للمنتجات الورقية بمدينة جدة، وذلك قياساً على حجم العرض والطلب لمنتجات الكرتون بالمملكة.

من جانبه، أشار الرئيس التنفيذي للوطنية للصناعة، إلى أنه تم استثمار ما يقارب ربع مليار ريال في هذا المشروع الضخم الذي سيلبي احتياجات كل القطاعات الصناعية والتجارية للكرتون المضلع بما يتماشى مع رؤية 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020، وبرنامج زيادة المحتوى المحلي الصناعي؛ لتعزيز النمو الاقتصادي والقدرات المحلية، وخلق فرص العمل الصناعية الجديدة.

ويعدّ المشروع أكبر مصنع للكرتون المضلع في الشرق الأوسط، بمساحة 77 ألف متر مربع، وبطاقة إنتاجية تبلغ 172 ألف طن متري سنوياً.