بالصور.. خادم الحرمين يفتتح سفارة فلسطين بالرياض قبل 30 عاما

نايف السالم(صدى):

كشف عدد لجريدة ” الرياض ” ، قبل 30 عاماً، عن خبر رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ” حفظه الله ” ، لاحتفال افتتاح مبنى السفارة الفلسطينية المقدم هدية من قيادة المملكة.

ويأتي العدد، كدليل جديد من ضمن الأدلة على اهتمام خادم الحرمين الشريفين ” حفظه الله ” ، بالقضية الفلسطينية، على مدار عقود الزمن، حيث رُفع عَلم دولة فلسطين على مبنى السفارة الفلسطينية في الرياض، اعترافاً من المملكة بدولة فلسطين.

وأكد السفير الفلسطيني، آنذاك، رفيق شاكر، أن افتتاح السفارة الفلسطينية بالرياض خطوة عظيمة من المملكة، وحلقة جديدة من حلقات التأييد المتواصل من المملكة للشعب الفلسطيني، وموقف من المواقف التاريخية لدعم القضية الفلسطينية.

وكان ” حفظه الله ” ، قد أعلن في وقت سابق رفضه التام قرار نقل سفارة الولايات المتحدة في إسرائيل، مؤكدًا حق الشعب الفلسطيني في ممارسة عبادته والصلاة في المسجد الأقصى.