  • السبت 23

    ديسمبر

  1. الرئيسية
  2. اخبار رياضية
  3. التشكيل الرسمي لموقعة الكلاسيكو.. رونالدو في مواجهة ميسي

التشكيل الرسمي لموقعة الكلاسيكو.. رونالدو في مواجهة ميسي

التشكيل الرسمي لموقعة الكلاسيكو.. رونالدو في مواجهة ميسي
ماجد محمد(صدى):

كشف كلا من مدرب برشلونة إرنيستو فالفيردي، وزين الدين زيدان مدرب الريال، عن التشكيلة الرسمية لموقعة الكلاسيكو، المقرر إقامتها على ملعب ” سانتياغو “.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالى:
حراسة المرمى: كيلور نافاس
الدفاع: كارفخال، راموس، فاران، مارسيلو
الوسط: كروس، مودريتش، كاسميرو، كوفاسيتش
الهجوم: بنزيما، رونالدو.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:
حراسة المرمى: تيرشتيجن
الدفاع: سيرجى روبيرتو، بيكيه، فيرمايلين، ألبا
الوسط: بوسكتس، راكيتيتش، باولينيو، إنيستا
الهجوم: سواريز، ميسي.


الوسوم:, , ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *