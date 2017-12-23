التشكيل الرسمي لموقعة الكلاسيكو.. رونالدو في مواجهة ميسي
كشف كلا من مدرب برشلونة إرنيستو فالفيردي، وزين الدين زيدان مدرب الريال، عن التشكيلة الرسمية لموقعة الكلاسيكو، المقرر إقامتها على ملعب ” سانتياغو “.
وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالى:
حراسة المرمى: كيلور نافاس
الدفاع: كارفخال، راموس، فاران، مارسيلو
الوسط: كروس، مودريتش، كاسميرو، كوفاسيتش
الهجوم: بنزيما، رونالدو.
وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:
حراسة المرمى: تيرشتيجن
الدفاع: سيرجى روبيرتو، بيكيه، فيرمايلين، ألبا
الوسط: بوسكتس، راكيتيتش، باولينيو، إنيستا
الهجوم: سواريز، ميسي.
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