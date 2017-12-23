التشكيل الرسمي لموقعة الكلاسيكو.. رونالدو في مواجهة ميسي

ماجد محمد(صدى):

كشف كلا من مدرب برشلونة إرنيستو فالفيردي، وزين الدين زيدان مدرب الريال، عن التشكيلة الرسمية لموقعة الكلاسيكو، المقرر إقامتها على ملعب ” سانتياغو “.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالى:

حراسة المرمى: كيلور نافاس

الدفاع: كارفخال، راموس، فاران، مارسيلو

الوسط: كروس، مودريتش، كاسميرو، كوفاسيتش

الهجوم: بنزيما، رونالدو.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: تيرشتيجن

الدفاع: سيرجى روبيرتو، بيكيه، فيرمايلين، ألبا

الوسط: بوسكتس، راكيتيتش، باولينيو، إنيستا

الهجوم: سواريز، ميسي.