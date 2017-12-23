كارول سماحه تخطف الأنظار بالجامبسوت .. ومتابعون يتهمونها بتقليد نجوى كرم
خطفت الفنانة اللبنانية كارول سماحة الأنظار بإطلالتها الأخيرة في حفل دعم أمراض التصلب الجانبي الضموري، الذي أقيم في أحد فنادق العاصمة اللبنانية، بيروت.
حيث أرتدت كارول سماحه ” جامبسوت ” باللون الزهري المائل الى البنفسجي الفاتح، من تصميم طوني ورد.
إلّا أنّ الناشطين على مواقع التواصل الاجتاماعي، رصدوا إطلالة سابقة للفنانة اللبنانية نجوى كرم التي ارتدت جامبسوت موحد اللون ايضا الصيف الماضي من تصميم نيكولا جبران ، شبيهة جدّاً بإطلالة سماحة، لتنهال الإتّهامات بتقليد التصميم.
. كارول سماحة بأجدد اطلالة بجمبسوت من تصميم طوني ورد، و هالجمبسوت شبيه بشكل كتير كتير كبير يجمبسوت لبسته نجوى كرم بالصيف من تصميم نيكولا جبران. اي اطلالة حبيتوا اكتر؟ . . 🚫اي اعلان=بلوك🛇 . . . . . . . . . . . #fashionpolice_fp #ElieHanna #Lebanon #Beirut #Fashion #fashiontips #Beauty #Trends #love #photooftheday #موضة #جمال #ايلي_حنا
Asma_alasiri 👑[ عدد التعليقات: 10222 ] نشر منذ 37 دقيقة
ع نجووووى افخم واطلق 😌😌
مافيه مجال اصلا للمقارنه 😊🙂
alfahd42[ عدد التعليقات: 13256 ] نشر منذ 32 دقيقة
ههههه