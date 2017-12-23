” العدل ” تفتتح أقسام نسائية جديدة في محاكم التنفيذ

نايف السالم(صدى):

أعلن رئيس المجلس الأعلى للقضاء وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، اليوم السبت، افتتاح أقسام نسائية جديدة في محاكم التنفيذ؛ لتسهيل الاستعلام عن الإجراءات خاصة الأحوال الشخصية وقضايا الأسرة.

وأكد ” الصمعاني ” أن استقلال قضاء التنفيذ أعطته قوة ومكنته من فرض الإجراءات اللازمة التي تضمن تطبيق الأحكام وتنفيذها، لافتًا إلى أن قضاء التنفيذ أهم مرحلة محورية من مراحل القضية حيث يستهدف تطبيق الأحكام واسترداد الحقوق.

وأشار إلى أهمية المبادرات والمشاريع التي تم اعتمادها للوصول بقضاء التنفيض إلى ما وصل إليه، مضيفًا أن الوزارة تسعى للانتقال به إلى منظومة رقمية متكاملة، حيث بدأ التحول الرقمي فعليًا في مشروع ” محكمة بلا ورق “.