نيسان تتألق بسيارتها المستقبلية ” اكس تريل ” في المعرض السعودي الدولي

عادل الحربي(صدى):

تميزت نيسان خلال المعرض السعودي الدولي للسيارات في نسخته رقم 39 ونجحت الشركة في استعراض ملامح سياراتها المستقبلية مع تركيزها على تكنولوجيا النقل الذكي الذي يستهدف استخدام منظومات دفع مختلفة بطاقة بديلة ومن أهم الموديلات التي تم استعراضها نيسان اكس تريل التي تعد من أكثر سيارات الشركة مبيعاً في العالم.

وحملت السيارة تحديثات جديدة زادت في فخامتها كما تم تعديل التصميم الخارجي للسيارة لتصبح أكثر تألقاً مع زيادة صلابة جسم السيارة وتطوير مقصورة السيارة واضافة مزايا جديدة لها كما زادت عملية السيارة وزادت في التكنولوجيا والابتكارات لتجعل السيارة أكثر متعة.

كما طرحت السيارة نيسان GT-R كذلك والتي سجلت رقم قياسي جديد في موسوعة جينيس ريكورد حيث حصلت على لقب أسرع دريفت في العالم. كما وفرت مسابقات للسيارات التي تعمل بالتحكم عن بعد بجانب أنشطة أخرى متنوعة منها أنشطة للأطفال بجانب تجربة الواقع الافتراضي. كما استخدمت سيارات باترول ونافارا في حلبات السباقات الخارجية في المعرض.