بالأرقام..الأهلي الأكثر قدرة على حسم مواجهة الفتح والحفاظ على الصدارة

طلال الغامدي(صدى):

يخوض الأهلي، اليوم السبت، مباراة هامة في مواجهة نظيرة الفتح، في إطار الجولة الـ 15من دوري المحترفين؛ ساعيًا إلى زيادة الفارق بينه وبين الهلال في المركز الثاني.

ويرجح تاريخ مواجهات الفريقين فوز الأهلي، في مباراة اليوم، حيث جمع الفريقين 17 مواجهة، وفاز الأهلي في 10 مباريات مقابل 3 مباريات فاز بها الفتح، وسيطر التعادل في 4 مواجهات.

واستقبلت شباك الأهلي في الـ 17 مواجهة 17 هدفًا، بينما استقبل الفتح 28 هدفًا.

وسحق الأهلي نظيره الفتح بأربعة أهداف مقابل لا شيء في مباراة الدور الأول.