قيادي منشق: الدوحة دخلت بقوة على خط تمويل الحوثيين نكاية في المملكة

طلال الضوي(صدى):

أكد القيادي الحوثي المنشق عن صفوفهم علي البخيتي، أن قطر دخلت بقوة منذ أشهر على خط تمويل الحوثيين، حيث تخطى الدعم القطري للحوثيين دعم إيران.

وأوضح ” البخيتي ” في تغريدة على حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، أن الدوحة تعتبر دعم الحوثيين ومساعدتهم جزء من معركتها مع دول الرباعي العربي، حيث يمنحها في اعتقادها ورقة رابحة وخنجر في خاصرة المملكة، لافتًا إلى أن كلامه وفقًا لمعلومات مؤكده.

وأشار إلى أن قناة الجزيرة أصبحت النسخة الثانية من قناة المسيرة الحوثية، حيث أعادت فتح مكتبها في صنعاء مرة أخرى وكثفت الدعم الإعلامي للحوثيين.