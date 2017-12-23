تطبيق جديد يجعل هاتفك الذكي ” كلب حراسة “

واشنطن(صدى):

أعلن الموظف السابق في وكالة الأمن الوطني الأمريكي إدوارد سنودن، عن تطبيق جديد يمكن أن يحول أي هاتف زكي ” أندرويد ” إلى كلب حراسة منزلي، ويسمى ” هافن “.

وأكد ” سنودن ” أن الفكرة الأساسية لهذا التطبيق هو التأكد من أمان المكان من حولك والوثوق فيه خاصة إذا لم تكن موجودًا به، قائلًا ” تخيل لو كان لديك كلب حراسة يمكنك أخذه معك إلى أي مكان “.

وأوضح أن التطبيق الجديد يعمل عن طريق وضع الهاتف في المكان الذي تودّ أن تجعله آمنًا، سواء، وسيعمل عن طريق الميكروفون ولاقط الصوت بالجهاز على تسجيل الصوت المحيط به، وتعمل الكاميرا على التقاط مقاطع فيديو لأي متطفل يسعى للدخول إلى المنزل.

وأشار إلى أنه في حالة التقاط الصوت أو الكاميرا أي غريب، يتم إرسال إخطار مباشر إلى الهاتف الذكي الآخر، الذي يملكه المستخدم.