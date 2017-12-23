طريقة آمنة لنقل الصور والفيديوهات من الهواتف القديمة إلى الجديدة
كشف خبراء التكنولوجيا، عن طريقة آمنة لنقل الصور والفيديوهات من الهاتف الذكي القديم إلى الهاتف الجديد، دون خسارة أي منها.
وذلك من خلال الخطوات التالية:
1- تحميل تطبيق (Google Photo) من شركة جوجل على الهاتف الذكي القديم
2- تسجيل الدخول في التطبيق عن طريق حسابك في جوجل.
3- سيقوم التطبيق بشكل آلي بتحميل جميع الصور والفيديوهات الموجودة على الهاتف إلى حساب المستخدم في التطبيق، وقد تستغرق عملية التحميل بعض الوقت وذلك وفقاً لعدد الفيديوهات والصور.
4- يمكن الآن الدخول إلى الهاتف الجديد وتحميل تطبيق (Google Photo) عليه، بعدها تسجيل الدخول للتطبيق.
5- يمكن مشاهدة جميع الصور والفيديوهات الخاصة بالمستخدم.
6- لحفظ هذه الصور والفيديوهات على الهاتف يجب أولاً تحديد الصور التي تريد حفظها ثم توجه إلى الخيارات بعدها اختر حفظ في الجهاز.
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