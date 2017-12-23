طريقة آمنة لنقل الصور والفيديوهات من الهواتف القديمة إلى الجديدة

نورة الشهري(صدى):

كشف خبراء التكنولوجيا، عن طريقة آمنة لنقل الصور والفيديوهات من الهاتف الذكي القديم إلى الهاتف الجديد، دون خسارة أي منها.

وذلك من خلال الخطوات التالية:

1- تحميل تطبيق (Google Photo) من شركة جوجل على الهاتف الذكي القديم

2- تسجيل الدخول في التطبيق عن طريق حسابك في جوجل.

3- سيقوم التطبيق بشكل آلي بتحميل جميع الصور والفيديوهات الموجودة على الهاتف إلى حساب المستخدم في التطبيق، وقد تستغرق عملية التحميل بعض الوقت وذلك وفقاً لعدد الفيديوهات والصور.

4- يمكن الآن الدخول إلى الهاتف الجديد وتحميل تطبيق (Google Photo) عليه، بعدها تسجيل الدخول للتطبيق.

5- يمكن مشاهدة جميع الصور والفيديوهات الخاصة بالمستخدم.

6- لحفظ هذه الصور والفيديوهات على الهاتف يجب أولاً تحديد الصور التي تريد حفظها ثم توجه إلى الخيارات بعدها اختر حفظ في الجهاز.