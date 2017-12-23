بالفيديو.. معلم صيني يجبر الطالبات على شم ” جواربه “

بكين(صدى):

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيديو صادم لأستاذ صيني يعلم الأدب في أحد المدارس الابتدائية.

وظهر في الفيديو المعلم وهو يتنقل بين طلابه رافعًا إحدى رجليه للفتيايات فقط، مجبرًا إياهم على شم رائحة جواربه ويسألهم ما إن كانت كريهة أم لا، موضحًا فيما بعد أن سلوكه كان من باب المزاح فقط وليس العقاب.

وبناءً على هذا الفيديو قدم أولياء الأمور شكاوى لمدير المدرسة معتبرين سلوكه مهين للطالبات، مطالبين بفصل الأستاذ.

ورد مدير المدرسة ليو على الشكاوى، مؤكدًا أن سلوك الأستاذ غير مناسب وسوف يتم فتح تحقيق في الحادثة، قائلًا ” المعلم كان يعتني بالطلاب بعد المدرسة في وقت فراغه “.

ومن جانبه أكد الأستاذ أن ما حدث مجرد ” نكتة ” مع طالباته، قائلًا ” ألعب مع طلابي طوال الوقت. في ذلك اليوم عندما ذهبت إلى الفصول الدراسية، قالوا إن قدمي كانت رائحتها كريهة. لذا خلعت حذائي وجعلتهم يشمون ما إذا كان الأمر صحيحاً “، ثم اعترف أن سلوكه كان “غير متحضر”.