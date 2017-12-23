مقتل القيادي الحوثي المسئول عن مذبحة هران البشرية

فهمي محمد(صدى):

أعلنت مصادر يمنية عن مقتل القيادي الحوثي عادل مطهر برفقة عدد من القيادات الميدانية لمليشيا الحوثي في مديرية بيجان خلال الأسبوع الماضي.

وأكدت المصادر أن عادل مطهر هو المسئول الأول عن مذبحة هران البشرية التي وقعت قبل عامين في محافظة ذمار جنوب اليمن، كما أنه المسئول عن اختطاف الصحفيين عبدالله قابل ويوسف العيزري.

يُذكر أن مذبحة هران البشرية وقعت في محافظة ذمار جنوب اليمن وراح ضحيتها أكثر من 50 قتيلًا من المختطفين لدى الحوثيين بالمحافظة.