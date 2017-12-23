زوجة فلسطيني في دعوى خلع: ” اكتشفت أنه يحمل الجنسية الإسرائيلية “

القاهرة(صدى):

تقدمت سيدة مصرية بدعوى خلع يإحدى محاكم التجمع الخامس بالقاهرة، ضد زوجها الفلسطيني عقب اكتشافها انه يحمل الجنسية الإسرائيلية.

تقول الزوجة في تصريحات لصحف محلية، إنني أعمل مدرسة لغات دولية، وزوجي فلسطيني الأصل يعمل مدرس لغة عبرية في نفس المدرسة، وتعرف على بعضنا البعض وبعد فترة تزوجنا، ولكنه أصبح يغيب أشهرًا طويلة عنها، مبررًا غيابه بانهماكه في العمل.

ومع تكرار غيابه الطويل، صدمني زوجي ذات مرة؛ بحصوله على الجنسية الإسرائيلية، مبررًا لها ذلك بقوله: “ أنا مرتبي دلوقتي في تل أبيب، يعادل 100 ألف جنيه مصري ” .

ومن جانبها قضت المحكمة للزوجة بالخلع ، ونفقة 1500 جنيه لها و 1500 جنيه مصري أخرى لطفلتيها، ووافقت المحكمة على الطلب المقدم من وكيل الزوجة، بمنع سفر أطفالها خارج البلاد؛ حتى يمنع والدهما من اصطحابهما معه إلى إسرائيل.