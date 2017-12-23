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مستعمرات لحشرة ” العث ” برموش سيدة صينية

مستعمرات لحشرة ” العث ” برموش سيدة صينية
بكين(صدى):

عثر الأطباء على أكثر من 100 حشرة عث، في جفون سيدة صينية، التي عانت من إحمرار وحكة في عينيها لمدة عامين.

وشخص الاطباء الحالة، بالتهاب الجفون والملتحمة، بالإضافة إلى التهاب قاعدة الرموش والعينين.

ويرجع السبب في وجود تلك المستعمرات برموشها، إلى عدم تغيير أو غسل الأغطية الخاصة بوسادة السيدة الصينية لمدة 5 أعوام، حتى أصبحت جفونها تلتصق ببعضها.


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6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 3607 ] نشر منذ 2 ساعتين

اول مره اعرف ان لهم رموش
دايم اشوفهم بدون رموش

[ عدد التعليقات: 973 ] نشر منذ 2 ساعتين

قمة القذاره 😷،

يععع خمس سنوات مَ غسلت وسايدها ولاغيرتها😱 ؛

والظاهر انها مَ تغسل وجهها دام كل هالعث برموشها ،،

[ عدد التعليقات: 10222 ] نشر منذ 31 دقيقة

اعععععععع ؤش هالوصاخههه 😌😌😌😌😌😌
..
الحممدلله اللي جعل النظافه من ديننااا 🙂

[ عدد التعليقات: 13257 ] نشر منذ 25 دقيقة

وع منهم نجس

[ عدد التعليقات: 312 ] نشر منذ 22 دقيقة

الحمدلله الذي عافانا يارب وش ها القرف وصلت للرموش

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