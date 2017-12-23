مستعمرات لحشرة ” العث ” برموش سيدة صينية

بكين(صدى):

عثر الأطباء على أكثر من 100 حشرة عث، في جفون سيدة صينية، التي عانت من إحمرار وحكة في عينيها لمدة عامين.

وشخص الاطباء الحالة، بالتهاب الجفون والملتحمة، بالإضافة إلى التهاب قاعدة الرموش والعينين.

ويرجع السبب في وجود تلك المستعمرات برموشها، إلى عدم تغيير أو غسل الأغطية الخاصة بوسادة السيدة الصينية لمدة 5 أعوام، حتى أصبحت جفونها تلتصق ببعضها.