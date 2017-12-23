مسعف يقتل مرضاه لتشييع جنازاتهم

روما(صدى):

أقدم مسعف إيطالي على هتك حياة وكرامة المرضى حيث قام بقتل عدد من المرضى الميؤوس من شفائهم مقابل الحصول على رشاوي من هيئة خاصة بالجنازات تسيطر عليها عصابات المافيا .

حيث أعلنت الشرطة الإيطالية القبض على الممرض للأشتباه في قتل 3 مرضى ميؤوس من شفائهم ، اثناؤ نقلهم بسيارة الإسعاف من المستشفى إلى منازلهم ، وذلك بحقنهم بحقن فارغة .

وقالت الشرطة في تصريحات إعلامية ، أن جاروفالو كان يوجه بعد ذلك أقارب المرضى إلى هيئة معنية بشؤون الجنازات، تدفع له حوالي 300 دولار للقيام بمراسم تشييع الجنازة .

وذكر ممثل الادعاء، فرانسيسكو بوليو في مؤتمر صحافي، إن الرجل، الذي كان لديه شريكين، يخضعان للتحقيق، لكن لم يتم إلقاء القبض عليهما كان يعمل من أجل المال، بتجاهل تام لحياة وكرامة البشر