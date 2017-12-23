أمانة نجران تنجز 36 % من مشروع نفق طريق الملك عبدالعزيز

راشد آل شريه(صدى):

أنجزت أمانة منطقة نجران 36 % من أعمال مشروع نفق طريق الملك عبدالعزيز مع تقاطع شارع أبو بكر الصديق، بتكلفة إجمالية بلغت 50.545.379 ريالاً.

وأوضح أمين منطقة نجران المهندس فارس الشفق، أن المشروع سيسهم بمشيئة الله في تسهيل الحركة المرورية وسط مدينة نجران، حيث أن طريق الملك عبدالعزيز يعد الشريان الرئيسي الذي يربط غرب نجران بشرقها، وقد تم اختيار موقعه بناء على دراسات موسعة أثبتت الحاجة لتنفيذ هذا المشروع الحيوي، الذي تسعى الأمانة من خلاله إلى إحداث نقلة نوعية في تصاميم الطرق والشوارع حفاظاً على سلامة السكان ومستخدمي الطريق وتسهيل الحركة المرورية.

من جانبه أبان وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس علي آل حرفش، أن المشروع عبارة عن تنفيذ نفق بطول 842.6 متراً، بجسم خرساني بطول 417.58 متر، يحتوي على اتجاهين في كل اتجاه حارتين داخل النفق عرض الحارة 3.5 أمتار، بالإضافة إلى مساري خدمة بجانبي النفق يحتوي كل مسار على اتجاهين للحركة بعرض 3.25، أمتار لكل اتجاه ومواقف طولية بعرض 2.4متر، ورصيف مشاه بعرض 2 متر.

وأضاف أن المشروع يشتمل كذلك على أعمال تصريف مياه الأمطار والإنارة والإسفلت والأرصفة، وقد تم إنجاز صب 50% من قواعد وحوائط الجدران الإستنادية للنفق وتجهيز 82% من عوارض الجسر العلوية، ويجري حالياً تنفيذ أعمال العزل والردم خلف الجدران الإستنادية، كما يتم العمل على رفع سند الجوانب من هذه الأجزاء التي تم تنفيذها، واستكمال بقية سند جوانب الحفر للمشروع.