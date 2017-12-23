” الدولية الإسلامية ” توقع إتفاقيتي تمويل مع البنك الإفريقى للتصدير والاستيراد

علي القحطاني(صدى):

وقّعت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والبنك الإفريقى للتصدير والاستيراد (المؤسسة المالية المتعددة الأطراف أسسته الحكومات الأفريقية والمؤسسات الاستثمارية)، اتفاقيتي شراكة مرابحة بقيمة 100 مليون دولار و 50 مليون يورو، بهدف تيسير وتمويل الصادرات بين الدول الأفريقية وبين أفريقيا وبقية العالم.

ووقّع الاتفاقيتين، الرئيس التنفيذي للمؤسسة المهندس هاني سالم سنبل، ونائب الرئيس التنفيذي تطوير الأعمال والخدمات المصرفية بالبنك الإفريقى عمرو كامل، وذلك في حفل نظمه المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا أول أمس في مدينة دبي تحت برنامج ” جسور التجارة العربية الأفريقية “.

وأوضح المهندس سنبل، أن هذه الشراكة تأتي كجزء من التزام المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لدعم تنمية صادرات الدول الأعضاء الأفريقية، ومحرك مهم للتنمية المستدامة ،وخلق الفرص الوظيفية ،والحد من الفقر ،مشيراً إلى تمويل دول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تحت مظلة برنامج ” جسور التجارة العربية الأفريقية ” وهو برنامج لترويج التجارة الإقليمية يهدف إلى التصدي للتحديات التي تواجه ترويج التجارة بين الأقليمين ودعم التعاون الجنوب – جنوب.

من جانبه بين نائب الرئيس التنفيذي عمرو كامل ، بأن البنك الإفريقى للتصدير والاستيراد يرى في اتفاقية شراكة المرابحة هذه نقطة انطلاق نحو تعاون أكبر لتحقيق رؤية البنك مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، مضيفاً بأن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة أظهرت بأنها تقف كتفا لكتف مع البنك بتعاونها المستمر لتنمية القارة الأفريقية وترويج التجارة البينية فيها.