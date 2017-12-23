بعد انتهاء حلقاته.. خلاف بين وفاء عامر ومنتجي ” الطوفان ” بسبب الأجر

أماني الغامدي(صدى):

كشف مصدر عن وقوع خلاف بين الفنانة المصرية وفاء عامر، ومنتجي مسلسل ” الطوفان ” الذي انتهى عرضه خلال الأيام الماضية؛ بعد أن حقق نجاحًا كبيرًا.

وأوضح المصدر أن السبب وراء الخلاف هو عدم تقاضي وفاء عامر أجرها على المسلسل بالكامل، بينما حصلت فقط على 15%، ومن المقرر أن تحصل على باقي الأجر خلال الأشهر القليلة الماضية.

وحقق المسلسل نجاح جماهيري كبير، وخاصة شخصية ” منيرة ” التي قامت بأداءها الفنانة وفاء عامر، وشاركها البطولة كل من: فتحي عبدالوهاب ونادية رشاد وعبير صبري وآيتن عامر وهنا شيحة وأحمد زاهر وأحمد صفوت ودينا وماجد المصري وروجينا.