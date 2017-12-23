البدء في تطبيق الدوام الشتوي بمدارس الجوف غدا

على العنزي(صدى):

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف بدء تطبيق بداية العمل بالتوقيت الشتوي في جميع المدارس بالمنطقة، بدءًا من يوم غدٍ.

وقال المتحدث الرسمي لإدارة التعليم بالجوف عبدالعزيز بن سعود النبط نظرا لما تتعرض له أجواء المنطقة من انخفاض في درجة الحرارة، فقد أصدر مدير عام التعليم بالمنطقة فواز بن صالح السالم تعميما يقضي بتأخير بداية الحصة الأولى على أن تبدأ الساعة 8:30 حتى نهاية الفصل الدراسي الأول .