الشريان يكشف حقيقة منع نقل شعائر الصلوات على الهواء
علّق الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتليفزيون، داود الشريان، على الشائعات التي نقلت عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن عدم أهمية نقل شعائر الصلوات على الهواء مباشرة من الحرمين الشريفين.
ونفى ” الشريان ” هذه الشائعات بكل قاطع، مؤكدًا أن هذا الكلام غير صحيح جملة وتفصيلًا، حسبما جاء في تغريدة لهاني الغفيلي، المستشار والمشرف العام على الخدمات الإلكترونية في وزارة الثقافة والإعلام، عبر ” تويتر “.
وأكد ” الشريان ” ، أن نقل شعائر الصلوات من الحرمين الشريفين مازال مستمرّا وسيبقى، وهو ركيزة أساسية للقناة السعودية، جعلتها محل اهتمام المشاهدين في كل أنحاء العالم، وهي ميزة ثمينة كنّا ولا نزال نعتز بها.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 40434 ] نشر منذ 3 ساعات
الشائعات واجد ,, حسبنا الله ونعم الوكيل على كل مسيء ,,
كجمغلو[ عدد التعليقات: 7138 ] نشر منذ 3 ساعات
ما اعتقد يسويها داوود الشريان ………. الله يحفظ بلادنا
خالد الربياوي[ عدد التعليقات: 1039 ] نشر منذ 2 ساعتين
المفروض يتم تتبع من نشرها وتقديمه إلى العدالة خاصة أن الموضوع سهل اكتشافه ونعلم أن دولتنا لن تسمح بالمساس بنقل الشعائر من الحرمين مهما كان منصب المسؤل عن القنوات وثقتنا بالأستاذ داود كبيرة