الشريان يكشف حقيقة منع نقل شعائر الصلوات على الهواء

نايف السالم(صدى):

علّق الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتليفزيون، داود الشريان، على الشائعات التي نقلت عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن عدم أهمية نقل شعائر الصلوات على الهواء مباشرة من الحرمين الشريفين.

ونفى ” الشريان ” هذه الشائعات بكل قاطع، مؤكدًا أن هذا الكلام غير صحيح جملة وتفصيلًا، حسبما جاء في تغريدة لهاني الغفيلي، المستشار والمشرف العام على الخدمات الإلكترونية في وزارة الثقافة والإعلام، عبر ” تويتر “.

وأكد ” الشريان ” ، أن نقل شعائر الصلوات من الحرمين الشريفين مازال مستمرّا وسيبقى، وهو ركيزة أساسية للقناة السعودية، جعلتها محل اهتمام المشاهدين في كل أنحاء العالم، وهي ميزة ثمينة كنّا ولا نزال نعتز بها.