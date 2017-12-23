بالفيديو.. الرئيس المصري يفتتح أعمال الحفر والتبطين بالأنفاق أسفل قناة السويس

القاهرة(صدى):

افتتح فخامة الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، أعمال الحفر والتبطين بالأنفاق أسفل قناة السويس، مؤكدًا أن هذا المشروع يأتي تمهيداً لبدء مشروع أضخم بكثير.

وأوضح الرئيس السيسي، أنه يعلق آمالا على هذا المشروع، مشيرًا إلى أن ما يميزه أنه وللمرة الأولى في البلاد سينجز بتمويل شركات ومعدات مصرية.

كما أشار إلى أن التكلفة الباهظة لحفر أنفاق السويس والتي قد تبلغ 30 مليار جنيه، ستؤدي إلى رفع تذاكر استخدام المترو.

كما لمَح إلى ارتفاع أسعار تذاكر المترو، قائلًا : ” لا يمكن استمرار العمل بمثل أسعار التذاكر المعمول بها حاليا في المستقبل، ولا حتى 3 أضعافها، وأنا جاهز للتنفيذ لو كانت الشركات جاهزة “.

كما تضم الافتتاحات التي يشهدها الرئيس المصري، الكوبري العائم باسم الشهيد أحمد منسى على قناة السويس، وكوبرى الشهيد أبانوب جرجس، بالقنطرة وأيضا افتتاح إحدى مراحل الاستزراع السمكي التابع لهيئة قناة السويس.