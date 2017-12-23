تبوك تشهد أمطارا غزيرة وثبات نسبي للطقس آخر الأسبوع
صرح محلل الطقس، عبدالله الحربي، بأن مستجدات حالة الطقس تتمثل في حالة ممطرة متوسطة إلى خفيفة يومي الأحد والاثنين، على منطقة تبوك.
وقال ” الحربي ” ، أن الأمطار قد تتأثر بها أجزاء من الجوف والحدود الشمالية، بينما هناك حالة جيدة يوم 29 ديسمبر، وفيها ثبات.
وتوقع الراصد الجوي، محمد الخزّي التميمي، أن يستمر الدفء اليومين القادمين، ويوم الاثنين تهب رياح شمالية باردة نشطة تنخفض معها درجات الحرارة يومي الثلاثاء والأربعاء على شمال ووسط المملكة.
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