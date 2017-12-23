  • السبت 23

    ديسمبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. تبوك تشهد أمطارا غزيرة وثبات نسبي للطقس آخر الأسبوع

تبوك تشهد أمطارا غزيرة وثبات نسبي للطقس آخر الأسبوع

تبوك تشهد أمطارا غزيرة وثبات نسبي للطقس آخر الأسبوع
محمود البلوي(صدى):

صرح محلل الطقس، عبدالله الحربي، بأن مستجدات حالة الطقس تتمثل في حالة ممطرة متوسطة إلى خفيفة يومي الأحد والاثنين، على منطقة تبوك.

وقال ” الحربي ” ، أن الأمطار قد تتأثر بها أجزاء من الجوف والحدود الشمالية، بينما هناك حالة جيدة يوم 29 ديسمبر، وفيها ثبات.

‏وتوقع الراصد الجوي، محمد الخزّي التميمي، أن يستمر الدفء اليومين القادمين، ويوم الاثنين تهب رياح شمالية باردة نشطة تنخفض معها درجات الحرارة يومي الثلاثاء والأربعاء على شمال ووسط المملكة.


الوسوم:, ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *