تبوك تشهد أمطارا غزيرة وثبات نسبي للطقس آخر الأسبوع

محمود البلوي(صدى):

صرح محلل الطقس، عبدالله الحربي، بأن مستجدات حالة الطقس تتمثل في حالة ممطرة متوسطة إلى خفيفة يومي الأحد والاثنين، على منطقة تبوك.

وقال ” الحربي ” ، أن الأمطار قد تتأثر بها أجزاء من الجوف والحدود الشمالية، بينما هناك حالة جيدة يوم 29 ديسمبر، وفيها ثبات.

‏وتوقع الراصد الجوي، محمد الخزّي التميمي، أن يستمر الدفء اليومين القادمين، ويوم الاثنين تهب رياح شمالية باردة نشطة تنخفض معها درجات الحرارة يومي الثلاثاء والأربعاء على شمال ووسط المملكة.