بالفيديو.. مواطن يوثق تعذيب عامل مسلخ لـ ” جمل ” بشكل وحشي قبل ذبحه

عادل الحربي(صدى):

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، مقطع فيديو، يظهر عامل بأحد المسالخ أثناء اعتدائه بالضرب بالعصا على رأس الجمال.

وتسبب الضرب الوحشي من قبل العامل في نزيف الدماء من رأس الجمل، وذلك قبل ذبحه.

وحدثت مشادة كلامية بين مصور المقطع، والعامل الذي رفض التصوير بدعوى الخصوصية.