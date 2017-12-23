بالفيديو.. مواطن يوثق تعذيب عامل مسلخ لـ ” جمل ” بشكل وحشي قبل ذبحه
تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، مقطع فيديو، يظهر عامل بأحد المسالخ أثناء اعتدائه بالضرب بالعصا على رأس الجمال.
وتسبب الضرب الوحشي من قبل العامل في نزيف الدماء من رأس الجمل، وذلك قبل ذبحه.
وحدثت مشادة كلامية بين مصور المقطع، والعامل الذي رفض التصوير بدعوى الخصوصية.
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1877 ] نشر منذ 3 ساعات
لابارك الله فيهم. لارحمة ولاشفقة
يارب خليهم واحفظهم لي R M A[ عدد التعليقات: 156 ] نشر منذ 3 ساعات
أكيد لازم يدخلها بالعصا
يعني يبوسها عشان يدخلها
عبدالرحمن الناصر[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 3 ساعات
الزول عبيط وشايف نفسه
لازم يدق خشمه مثل ماخلا عماله يضربون الجمال بهذه العدوانية والوحشية
كجمغلو[ عدد التعليقات: 7138 ] نشر منذ 3 ساعات
حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم
شيخين[ عدد التعليقات: 259 ] نشر منذ 2 ساعتين
السوداني كلب
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 40434 ] نشر منذ 2 ساعتين
لابد من تأديبهم بنفس الطريقه ،،
,, حتى لو توصل لذبحهم بنفس الطريقه ، اول ماتنحروا الزول اللي يدافع عنهم ,,