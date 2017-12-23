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بالفيديو.. مواطن يوثق تعذيب عامل مسلخ لـ ” جمل ” بشكل وحشي قبل ذبحه

بالفيديو.. مواطن يوثق تعذيب عامل مسلخ لـ ” جمل ” بشكل وحشي قبل ذبحه
عادل الحربي(صدى):

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، مقطع فيديو، يظهر عامل بأحد المسالخ أثناء اعتدائه بالضرب بالعصا على رأس الجمال.

وتسبب الضرب الوحشي من قبل العامل في نزيف الدماء من رأس الجمل، وذلك قبل ذبحه.

وحدثت مشادة كلامية بين مصور المقطع، والعامل الذي رفض التصوير بدعوى الخصوصية.


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6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1877 ] نشر منذ 3 ساعات

لابارك الله فيهم. لارحمة ولاشفقة

[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 3 ساعات

الزول عبيط وشايف نفسه

لازم يدق خشمه مثل ماخلا عماله يضربون الجمال بهذه العدوانية والوحشية

[ عدد التعليقات: 7138 ] نشر منذ 3 ساعات

حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم

[ عدد التعليقات: 259 ] نشر منذ 2 ساعتين

السوداني كلب

[ عدد التعليقات: 40434 ] نشر منذ 2 ساعتين

لابد من تأديبهم بنفس الطريقه ،،

,, حتى لو توصل لذبحهم بنفس الطريقه ، اول ماتنحروا الزول اللي يدافع عنهم ,,

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