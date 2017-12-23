” حساب المواطن ” يوضح بنماذج طرق احتساب الدعم الشهري للمستحقين
تسائل عدد من المستفيدين ببرنامج ” حساب المواطن ” ، عن طرق احتساب قيمة الدعم الشهري المقدم للأسرة.
ويتم حساب القيمة وفقاً لقيمة دخل الأسرة الشهري، وعدد أفرادها، ومعدل استهلاكها من المواد التي شملتها الإصلاحات الاقتصادية في المملكة.
وفي هذا الإطار، نشر حساب المواطن عبر موقعه الرسمي بشبكة الإنترنت، ثمانية نماذج لطرق حساب قيمة الدعم؛ تسهيلاً على المواطنين.
وفيما يلي هذه النماذج:
كجمغلو[ عدد التعليقات: 7138 ] نشر منذ 3 ساعات
برضو فيها ظلم للي رواتبهم ضعيفه