مؤرخة تركية: انفعال ” أردوغان ” بسبب تغريدة ” بن زايد ” يعكس فشله
هاجمت المؤرخة التركية عائشة حر، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على خلفية الحالة الهيسترية التي انتابته عقب قيام وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد بإعادة تغريدة تُلقي الضوء على جوانب مظلمة من التاريخ العثماني.
وأوضحت ” حر ” أن الحالة التي انتابت الرئيس التركي، وبكاؤه على تاريخ الأجداد؛ يعكس فشله في إنقاذ جماعة الإخوان، وإخفاقه في حماية قطر.
وفي السياق ذاته أشارت إلى أن أردوغان ماهرًا في استخدام القضايا التاريخية من أجل تحقيق أهدافه السياسية الحالية أو طويلة الأجل، موضحة أن سياسات تركيا التوسعية، تتأرجح بين العثمانية الجديدة والإسلامية الجديدة.
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1877 ] نشر منذ 3 ساعات
الا ظهر وبان ماكان يخفية في داخلة تجاة العرب ..وعنجهية الدولة العثمانية داخلة
كجمغلو[ عدد التعليقات: 7138 ] نشر منذ 3 ساعات
مهما فعلت يا اردوغان فاجدادك كانو اهل مجازر وسرقات ونهب
فالعرب تاريخهم معروف وانت تعرفهم جيدا