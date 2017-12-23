مؤرخة تركية: انفعال ” أردوغان ” بسبب تغريدة ” بن زايد ” يعكس فشله

أنقرة(صدى):

هاجمت المؤرخة التركية عائشة حر، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على خلفية الحالة الهيسترية التي انتابته عقب قيام وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد بإعادة تغريدة تُلقي الضوء على جوانب مظلمة من التاريخ العثماني.

وأوضحت ” حر ” أن الحالة التي انتابت الرئيس التركي، وبكاؤه على تاريخ الأجداد؛ يعكس فشله في إنقاذ جماعة الإخوان، وإخفاقه في حماية قطر.

وفي السياق ذاته أشارت إلى أن أردوغان ماهرًا في استخدام القضايا التاريخية من أجل تحقيق أهدافه السياسية الحالية أو طويلة الأجل، موضحة أن سياسات تركيا التوسعية، تتأرجح بين العثمانية الجديدة والإسلامية الجديدة.