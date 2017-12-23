مي عز الدين تذهل جمهورها بإطلالة جديدة
أذهلت الفنانة المصرية مي عز الدين ، جمهورها ومتابعيها عبر تطبيق انستجرام ، بنشرها صوةر جديدة أظهرت نحافتها الشديدة .
وظهرت مي في الصورة ، بإطلالة جديدة بالأسود ونحافة ملحوظة ، حيث ارتدت فستانًا أسود قصير، ذو أكمام مكشوفة، من توقيع المصمم الفلبيني العالمي مايكل سينكو، وتمسك بـ ” آيس كريم ” وتكشف أنها من عشاقه.
وأثارت الصورة تعليقات العشرات من جمهور مي عز الدين، حيث تساءل أحدهم ” ليه معصبة من الأيس كريم ومنزعجة ” ، وكتبت معجبة ” أصبحتي كالقمر ” ، فيما تساءل كثيرون عن سبب النحافة التي بدت بها خلال الصورة.
Asma_alasiri 👑[ عدد التعليقات: 10222 ] نشر منذ 39 دقيقة
الفستان جمييييييل 😌😍
alfahd42[ عدد التعليقات: 13260 ] نشر منذ 36 دقيقة
بس