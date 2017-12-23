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مي عز الدين تذهل جمهورها بإطلالة جديدة

مي عز الدين تذهل جمهورها بإطلالة جديدة
أماني الغامدي(صدى):

أذهلت الفنانة المصرية مي عز الدين ، جمهورها ومتابعيها عبر تطبيق انستجرام ، بنشرها صوةر جديدة أظهرت نحافتها الشديدة .

وظهرت مي في الصورة ، بإطلالة جديدة بالأسود ونحافة ملحوظة ، حيث ارتدت فستانًا أسود قصير، ذو أكمام مكشوفة، من توقيع المصمم الفلبيني العالمي مايكل سينكو، وتمسك بـ ” آيس كريم ” وتكشف أنها من عشاقه.

وأثارت الصورة تعليقات العشرات من جمهور مي عز الدين، حيث تساءل أحدهم ” ليه معصبة من الأيس كريم ومنزعجة ” ، وكتبت معجبة ” أصبحتي كالقمر ” ، فيما تساءل كثيرون عن سبب النحافة التي بدت بها خلال الصورة.

https://www.instagram.com/p/Bc-C7DPBgsc/


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 10222 ] نشر منذ 39 دقيقة

الفستان جمييييييل 😌😍

[ عدد التعليقات: 13260 ] نشر منذ 36 دقيقة

بس

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